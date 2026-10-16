https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/muzisyen-soner-olgun-hayatini-kaybetti-1109595061.html

Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti

Müzisyen Soner Olgun hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören müzisyen Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Olgun, entübe... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T10:41+0300

2026-10-16T10:41+0300

2026-10-16T10:50+0300

türki̇ye

soner olgun

kanser

bornova anadolu lisesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101505893_0:25:401:250_1920x0_80_0_0_4df41dd6b72d58698bab3dfda596d08d.jpg

Müzisyen Soner Olgun, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında yaşamını yitirdi.67 yaşındaki sanatçı, eylül ayında yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Olgun, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından kendi isteğiyle evine dönmüştü.Ancak sanatçının sağlık durumu ekim ayında yeniden ağırlaştı.6 Ekim'de entübe edilmiştiSoner Olgun'un sağlık durumu 6 Ekim'de ağırlaştı.Hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun, tedavi gördüğü süreçte 67 yaşında yaşamını yitirdi.Soner Olgun'un vefat haberi sosyal medyadan duyurulduSoner Olgun'un hayatını kaybettiği, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.Sanatçının iletişim danışmanı Fulya İnandıklı da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Olgun'un ölüm haberi, sanatçının sevenlerini yasa boğdu.Soner Olgun kimdir?Soner Olgun, 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi.İlk ve orta öğreniminin ardından Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan sanatçı, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı.Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Olgun, özellikle Türk Halk Müziği ve taverna müziğine getirdiği modern yorumlarla tanındı.Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza attı.Soner Olgun, Türk Halk Müziği eserlerini modern enstrümanlarla yeniden yorumlaması ve kendine özgü sahne performanslarıyla tanınıyordu.Sanatçı, müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.Olgun'un hafızalarda yer eden eserleri arasında “Nazende Sevgilim”, “Yakarım Yağmurları”, “Gidiyom Gidemiyom” ve “Letafet” bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-entube-edildi--1109350585.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soner olgun, kanser, bornova anadolu lisesi