https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/cumhurbaskani-erdogan-karadenizdeki-dogal-gaz-uretimi-ikiye-katlanacak-1109628213.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki doğal gaz üretimi ikiye katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki doğal gaz üretimi ikiye katlanacak
Sputnik Türkiye
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni'ne bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Eroğan, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ikiye katlanacağını... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T12:55+0300
2026-10-17T12:55+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni'ne gönderdiği video mesajda "Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak" ifadelerini kullandı.Enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda şu ifadelere yer veri: "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkemize hayırlı hizmetleri olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır.Yüzen bir enerji kalesidir140 personeliyle Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı üniteyle Sakarya gaz sahasından aldığı kuyulardan aldığı gazı işleyecek, denizaltına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak. 2027 başından itibaren her 3 haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı uğurlu olsun."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cumhurbaskani-erdogan-bakan-kurumdan-selle-ilgili-bilgi-aldi-bu-afetten-kurtulacagiz-1109616184.html
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osman gazi, karadeniz, filyos, recep tayyip erdoğan, doğal gaz
osman gazi, karadeniz, filyos, recep tayyip erdoğan, doğal gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki doğal gaz üretimi ikiye katlanacak
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni'ne bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Eroğan, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ikiye katlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni'ne gönderdiği video mesajda "Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak" ifadelerini kullandı.
Enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda şu ifadelere yer veri:
"Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkemize hayırlı hizmetleri olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır.
Yüzen bir enerji kalesidir
140 personeliyle Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı üniteyle Sakarya gaz sahasından aldığı kuyulardan aldığı gazı işleyecek, denizaltına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak. 2027 başından itibaren her 3 haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı uğurlu olsun."