https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/cumhurbaskani-erdogan-karadenizdeki-dogal-gaz-uretimi-ikiye-katlanacak-1109628213.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki doğal gaz üretimi ikiye katlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki doğal gaz üretimi ikiye katlanacak

Sputnik Türkiye

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni'ne bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Eroğan, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ikiye katlanacağını... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T12:55+0300

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karadeniz

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recep tayyip erdoğan

doğal gaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Töreni'ne gönderdiği video mesajda "Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak" ifadelerini kullandı.Enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan gönderdiği mesajda şu ifadelere yer veri: "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkemize hayırlı hizmetleri olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır.Yüzen bir enerji kalesidir140 personeliyle Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı üniteyle Sakarya gaz sahasından aldığı kuyulardan aldığı gazı işleyecek, denizaltına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak. 2027 başından itibaren her 3 haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı uğurlu olsun."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cumhurbaskani-erdogan-bakan-kurumdan-selle-ilgili-bilgi-aldi-bu-afetten-kurtulacagiz-1109616184.html

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