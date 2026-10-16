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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'dan selle ilgili bilgi aldı: 'Bu afetten kurtulacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'dan selle ilgili bilgi aldı: 'Bu afetten kurtulacağız'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan selle ilgili bilgi aldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T17:39+0300
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.Görüşmede halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız'' dedi.Bakan Kurum ise, ''Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-gecmis-degil-dedi-5-ilimizde-turuncu-uyari-vermeye-devam-ediyor-1109615538.html
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murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, istanbul hava durumu, sel, sel felaketi
murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, istanbul hava durumu, sel, sel felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'dan selle ilgili bilgi aldı: 'Bu afetten kurtulacağız'

17:39 16.10.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Kurum ile tokalaştı
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Kurum ile tokalaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan selle ilgili bilgi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüşmede halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız'' dedi.
Bakan Kurum ise, ''Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız" açıklamasında bulundu.
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