Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/centcom-iranin-petrol-ihracatinda-25-milyar-dolarlik-kayip-yasandi-1109623053.html
CENTCOM: İran’ın petrol ihracatında 25 milyar dolarlık kayıp yaşandı
CENTCOM: İran’ın petrol ihracatında 25 milyar dolarlık kayıp yaşandı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, deniz ablukası nedeniyle İran’ın en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T00:43+0300
2026-10-17T00:43+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
brad cooper
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103981162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1d73a2d9f839753ed301c5959ec27af.png
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yayımladığı video mesajında, ABD’nin deniz ablukasının İran’ın dış ticaretini ciddi ölçüde kısıtladığını savundu.Cooper, İran’ın en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini belirterek ülkenin deniz yoluyla ihracat ve ithalat yapamadığını iddia etti.Cooper, CENTCOM’un desteğiyle 350 milyon dolar değerindeki kripto varlığın da dondurulduğunu açıkladı. Cooper, ekonomik baskının İran yönetiminin emekli maaşlarını, kamu çalışanlarının ücretlerini ve askerlerin gelirlerini ödeme kapasitesini olumsuz etkilediğini ileri sürdü.'Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatı sürüyor'Hürmüz Boğazı’ndaki duruma da değinen Cooper, su yolunun ABD kontrolünde olduğunu ve gemi trafiğine açık kaldığını iddia etti. Verdiği bilgilere göre, geçen hafta boğazdan 400 ticari gemi geçti.Cooper ayrıca ABD güçlerinin aynı dönemde Körfez ülkelerine 100 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatına yardımcı olduğunu belirtti. Bu miktarın, son aylarda bölgesel müttefiklerin boğaz üzerinden taşımasına destek verilen 1.3 milyar varili aşkın petrole eklendiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdnin-butce-acigi-2-trilyon-dolara-yaklasti-1109622068.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103981162_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_c857f820b33e61f38e04bf3697ecae93.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, brad cooper, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran
abd, brad cooper, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran

CENTCOM: İran’ın petrol ihracatında 25 milyar dolarlık kayıp yaşandı

00:43 17.10.2026
© Fotoğraf : CENTCOMCENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© Fotoğraf : CENTCOM
Abone ol
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, deniz ablukası nedeniyle İran’ın en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini öne sürdü. Cooper, ayrıca 350 milyon dolarlık kripto varlığın dondurulduğunu ve Hürmüz Boğazı’ndan ticari geçişlerin sürdüğünü savundu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yayımladığı video mesajında, ABD’nin deniz ablukasının İran’ın dış ticaretini ciddi ölçüde kısıtladığını savundu.
Cooper, İran’ın en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini belirterek ülkenin deniz yoluyla ihracat ve ithalat yapamadığını iddia etti.
Cooper, CENTCOM’un desteğiyle 350 milyon dolar değerindeki kripto varlığın da dondurulduğunu açıkladı. Cooper, ekonomik baskının İran yönetiminin emekli maaşlarını, kamu çalışanlarının ücretlerini ve askerlerin gelirlerini ödeme kapasitesini olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

'Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatı sürüyor'

Hürmüz Boğazı’ndaki duruma da değinen Cooper, su yolunun ABD kontrolünde olduğunu ve gemi trafiğine açık kaldığını iddia etti. Verdiği bilgilere göre, geçen hafta boğazdan 400 ticari gemi geçti.
Cooper ayrıca ABD güçlerinin aynı dönemde Körfez ülkelerine 100 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatına yardımcı olduğunu belirtti. Bu miktarın, son aylarda bölgesel müttefiklerin boğaz üzerinden taşımasına destek verilen 1.3 milyar varili aşkın petrole eklendiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
DÜNYA
ABD'nin bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı
Dün, 22:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала