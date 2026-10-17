https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/centcom-iranin-petrol-ihracatinda-25-milyar-dolarlik-kayip-yasandi-1109623053.html

CENTCOM: İran’ın petrol ihracatında 25 milyar dolarlık kayıp yaşandı

CENTCOM: İran’ın petrol ihracatında 25 milyar dolarlık kayıp yaşandı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, deniz ablukası nedeniyle İran’ın en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T00:43+0300

2026-10-17T00:43+0300

2026-10-17T00:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

brad cooper

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇ran

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yayımladığı video mesajında, ABD’nin deniz ablukasının İran’ın dış ticaretini ciddi ölçüde kısıtladığını savundu.Cooper, İran’ın en az 25 milyar dolarlık ham petrol ihracatının engellendiğini belirterek ülkenin deniz yoluyla ihracat ve ithalat yapamadığını iddia etti.Cooper, CENTCOM’un desteğiyle 350 milyon dolar değerindeki kripto varlığın da dondurulduğunu açıkladı. Cooper, ekonomik baskının İran yönetiminin emekli maaşlarını, kamu çalışanlarının ücretlerini ve askerlerin gelirlerini ödeme kapasitesini olumsuz etkilediğini ileri sürdü.'Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatı sürüyor'Hürmüz Boğazı’ndaki duruma da değinen Cooper, su yolunun ABD kontrolünde olduğunu ve gemi trafiğine açık kaldığını iddia etti. Verdiği bilgilere göre, geçen hafta boğazdan 400 ticari gemi geçti.Cooper ayrıca ABD güçlerinin aynı dönemde Körfez ülkelerine 100 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatına yardımcı olduğunu belirtti. Bu miktarın, son aylarda bölgesel müttefiklerin boğaz üzerinden taşımasına destek verilen 1.3 milyar varili aşkın petrole eklendiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdnin-butce-acigi-2-trilyon-dolara-yaklasti-1109622068.html

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abd, brad cooper, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇ran