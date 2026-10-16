https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdnin-butce-acigi-2-trilyon-dolara-yaklasti-1109622068.html

ABD'nin bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı

ABD'nin bütçe açığı 2 trilyon dolara yaklaştı

Sputnik Türkiye

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 1.99 trilyon dolara ulaştı. Beş yılın en yüksek seviyesine çıkan... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T22:59+0300

2026-10-16T22:59+0300

2026-10-16T23:00+0300

dünya

abd

abd kongresi bütçe ofisi (cbo)

bütçe açığı

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ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayına ve 2026 mali yılının tamamına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Rapora göre, 1 Ekim 2025’te başlayıp 30 Eylül 2026’da sona eren mali yılın son ayında federal hükümet 27 milyar dolarlık bütçe açığı verdi. Geçen yılın aynı ayında ise 198 milyar dolarlık bütçe fazlası kaydedilmişti. Eylül ayında federal hükümetin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 558 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde harcamalar yüzde 69 yükselişle 585 milyar dolara ulaştı. Bütçe açığı son beş yılın en yüksek seviyesinde ABD federal hükümetinin 2026 mali yılındaki toplam bütçe açığı 1.99 trilyon dolar olarak hesaplandı. 2025 mali yılında 1.78 trilyon dolar olan açık, böylece bir yılda yüzde 12 artış gösterdi. 2026 mali yılında kaydedilen bu tutar, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2021 mali yılında görülen 2.77 trilyon dolarlık açığın ardından son beş yılın en yüksek seviyesi oldu. Aynı dönemde federal hükümetin toplam gelirleri, önceki mali yıla göre yüzde 3 artarak 5.4 trilyon dolara yükseldi. Hükümetin toplam harcamaları ise yüzde 6 artışla 7.4 trilyon dolara çıktı. Faiz giderleri 1 trilyon doları aştı Federal hükümetin borçlanma maliyetlerini yansıtan faiz ödemelerinde de artış kaydedildi. 2025 mali yılında 1.22 trilyon dolar olan brüt faiz ödemeleri, 2026 mali yılında 1.36 trilyon dolara yükseldi. Net faiz giderleri de aynı dönemde 970.4 milyar dolardan 1 trilyon doların üzerine çıktı. Gümrük vergisi gelirlerinde gerileme Bütçe verilerinde öne çıkan bir diğer gelişme ise net gümrük vergisi gelirlerindeki düşüş oldu. Federal hükümetin net gümrük vergisi gelirleri, 2025 mali yılında kaydedilen 194.9 milyar dolar seviyesinden 2026 mali yılında 173.2 milyar dolara geriledi.

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abd, abd kongresi bütçe ofisi (cbo), bütçe açığı