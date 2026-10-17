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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/breaking-bad-dizisini-hatirlatan-uyusturucu-operasyonu-karavani-seyyar-laboratuvar-olarak-1109627296.html
"Breaking Bad" dizisini hatırlatan uyuşturucu operasyonu: Karavanı seyyar laboratuvar olarak kullandıkları ortaya çıktı
"Breaking Bad" dizisini hatırlatan uyuşturucu operasyonu: Karavanı seyyar laboratuvar olarak kullandıkları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Breaking Bad dizisini akıllara getiren uyuşturucu operasyonunda bir karavanın altına gizlenmiş 3 depoda sıvı uyuşturucu yakalandı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T11:34+0300
2026-10-17T11:34+0300
türki̇ye
breaking bad
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Şişli'de 'Breaking Bad' dizisindeki gibi bir karavanı uyuşturucu faaliyetlerinde kullanan iki kişi yakalandı. Karavanda 3 ayrı depoda sıvı sentetik ele geçirilirken, şüphelilerin karavanda işlemden geçirdikleri uyuşturucunun piyasaya sundukları ortaya çıktı. Polis karavandan şüphelendiŞişli'de bir sokakta park halindeki yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan 2 kişiden şüphelenen ekipler, zanlıları takibe aldı. Karavanın altına gizlenmiş 3 ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler, takibi sürdürdü.Polis 15 gün boyunca takip ettiYaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin 2 sokak arkasında bir ev kiraladığını belirleyen ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. Ekiplerce 13 Ekim'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.İzlenme rekorları kırmıştıDüzenlenen operasyon, ABD yapımı ve 2008-2013 yıllarında yayımlanan "Breaking Bad" dizisini hatırlattı. Beş sezon ve toplam 62 bölümden oluşan dizide, Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Aaron Paul'un oynadığı Jesse Pinkman, polis tarafından yakalanmamak ve uyuşturucu üretimini gizli tutmak amacıyla şehir merkezinden uzaktaki bölgelerde bir karavanı seyyar laboratuvar olarak kullanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/polis-yuzune-estetik-yaptirirken-yakaladi-4-milyon-dolarlik-dolandiricilik-suphesiyle-araniyordu-1109611232.html
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breaking bad, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
breaking bad, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

"Breaking Bad" dizisini hatırlatan uyuşturucu operasyonu: Karavanı seyyar laboratuvar olarak kullandıkları ortaya çıktı

11:34 17.10.2026
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
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İstanbul'da Breaking Bad dizisini akıllara getiren uyuşturucu operasyonunda bir karavanın altına gizlenmiş 3 depoda sıvı uyuşturucu yakalandı.
İstanbul Şişli'de 'Breaking Bad' dizisindeki gibi bir karavanı uyuşturucu faaliyetlerinde kullanan iki kişi yakalandı. Karavanda 3 ayrı depoda sıvı sentetik ele geçirilirken, şüphelilerin karavanda işlemden geçirdikleri uyuşturucunun piyasaya sundukları ortaya çıktı.

Polis karavandan şüphelendi

Şişli'de bir sokakta park halindeki yabancı plakalı bir karavandan ellerinde çantalarla çıkan 2 kişiden şüphelenen ekipler, zanlıları takibe aldı. Karavanın altına gizlenmiş 3 ayrı depoda sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirleyen ekipler, takibi sürdürdü.

Polis 15 gün boyunca takip etti

Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların karavanın bulunduğu yerin 2 sokak arkasında bir ev kiraladığını belirleyen ekipler, karavanda işlemden geçirilen sıvı uyuşturucunun bu evde katı hale getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. Ekiplerce 13 Ekim'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 162 kilogramı sıvı, 51 kilogramı katı ve kristalize halde olmak üzere toplam 213 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Karavanda ve evde, şüphelilerin uyuşturucu yapımında kullandıkları malzemeler de bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzlenme rekorları kırmıştı

Düzenlenen operasyon, ABD yapımı ve 2008-2013 yıllarında yayımlanan "Breaking Bad" dizisini hatırlattı. Beş sezon ve toplam 62 bölümden oluşan dizide, Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White ile Aaron Paul'un oynadığı Jesse Pinkman, polis tarafından yakalanmamak ve uyuşturucu üretimini gizli tutmak amacıyla şehir merkezinden uzaktaki bölgelerde bir karavanı seyyar laboratuvar olarak kullanıyordu.
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