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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/polis-yuzune-estetik-yaptirirken-yakaladi-4-milyon-dolarlik-dolandiricilik-suphesiyle-araniyordu-1109611232.html
Polis, yüzüne estetik yaptırırken yakaladı: 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle aranıyordu
Polis, yüzüne estetik yaptırırken yakaladı: 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle aranıyordu
Sputnik Türkiye
Almanya'da dolandırıcılık yaparak 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da estetik operasyon olmak isterken... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:17+0300
2026-10-16T15:17+0300
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dolandırıcılık
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kırmızı bülten
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Almanya'da çok sayıda kişiyi 4 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A., İstanbul'da sahte kimlikle yüzüne estetik ameliyat yaptırmak isterken yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçler bulunduğu tespit edilen şüpheliyi sahte kimlik kullanarak yüzüne estetik ameliyat yaptırmak istediği sırada düzenlenen operasyonla yakaladı.Çalışmaların devamında, M.H.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Y, M.K, M.C.S, İ.K, O.B, Ö.F.A. ve T.A. da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.Çağrı merkezleri kurup dolandırıcılık yapacaklardı Çalışmalarda, şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda ev kiralayıp çağrı merkezleri oluşturarak Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya hazırlandıkları belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/uluslararasi-kripto-dolandiriciligindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-balina-james-istanbulda-1109537575.html
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almanya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kırmızı bülten, estetik operasyon
almanya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kırmızı bülten, estetik operasyon

Polis, yüzüne estetik yaptırırken yakaladı: 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle aranıyordu

15:17 16.10.2026
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Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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Almanya'da dolandırıcılık yaparak 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da estetik operasyon olmak isterken yakalandı.
Almanya'da çok sayıda kişiyi 4 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A., İstanbul'da sahte kimlikle yüzüne estetik ameliyat yaptırmak isterken yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçler bulunduğu tespit edilen şüpheliyi sahte kimlik kullanarak yüzüne estetik ameliyat yaptırmak istediği sırada düzenlenen operasyonla yakaladı.
Çalışmaların devamında, M.H.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Y, M.K, M.C.S, İ.K, O.B, Ö.F.A. ve T.A. da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Çağrı merkezleri kurup dolandırıcılık yapacaklardı

Çalışmalarda, şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda ev kiralayıp çağrı merkezleri oluşturarak Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya hazırlandıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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'Balina James' İstanbul'da yakalandı: Uluslararası kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranıyordu
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