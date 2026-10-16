https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/polis-yuzune-estetik-yaptirirken-yakaladi-4-milyon-dolarlik-dolandiricilik-suphesiyle-araniyordu-1109611232.html

Polis, yüzüne estetik yaptırırken yakaladı: 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle aranıyordu

Polis, yüzüne estetik yaptırırken yakaladı: 4 milyon dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle aranıyordu

Sputnik Türkiye

Almanya'da dolandırıcılık yaparak 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da estetik operasyon olmak isterken... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:17+0300

2026-10-16T15:17+0300

2026-10-16T15:17+0300

türki̇ye

almanya

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

kırmızı bülten

estetik operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101489/16/1014891697_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9f4e224cb8c0b81dd73f6a72da008dda.jpg

Almanya'da çok sayıda kişiyi 4 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A., İstanbul'da sahte kimlikle yüzüne estetik ameliyat yaptırmak isterken yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçler bulunduğu tespit edilen şüpheliyi sahte kimlik kullanarak yüzüne estetik ameliyat yaptırmak istediği sırada düzenlenen operasyonla yakaladı.Çalışmaların devamında, M.H.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Y, M.K, M.C.S, İ.K, O.B, Ö.F.A. ve T.A. da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.Çağrı merkezleri kurup dolandırıcılık yapacaklardı Çalışmalarda, şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda ev kiralayıp çağrı merkezleri oluşturarak Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya hazırlandıkları belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/uluslararasi-kripto-dolandiriciligindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-balina-james-istanbulda-1109537575.html

türki̇ye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kırmızı bülten, estetik operasyon