https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-ukrayna-ordusunun-starshield-erisimini-kisitlamadim-1109620919.html

Trump: Ukrayna ordusunun Starshield erişimini kısıtlamadım

Trump: Ukrayna ordusunun Starshield erişimini kısıtlamadım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın askeri uydu iletişim sistemi Starshield’e erişiminin sınırlandırılmasında kendisinin veya Elon Musk’ın rolü olduğu... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T21:50+0300

2026-10-16T21:50+0300

2026-10-16T21:50+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Starshield askeri uydu iletişim sistemine erişiminin ABD yönetimi tarafından kısıtlandığı yönündeki iddialara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.Kısıtlamanın başkaları tarafından uygulanıp uygulanmadığını bilmediğini söyleyen Trump, “Bunu herhangi birinin yapıp yapmadığını bilmiyorum çünkü kesinlikle ben yapmadım. Elon’ın (Musk) da yaptığını düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla her şey her zamanki gibi çalışıyor” ifadelerini kullandı.Vladimir Zelenskiy daha önce Ukrayna ordusunun yüksek hızlı önleme dronlarında söz konusu uydu iletişim ağını kullanmaya devam ettiğini açıklamıştı. Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın, Rusya tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına ilişkin ortaklarından istihbarat bilgisi alamamaya başladığını söylemişti.Bundan kısa süre önce Trump, Zelenskiy’yi Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulması talebini görmezden gelmek ve barış sürecini sabote etmekle suçlamıştı. ABD Başkanı, Ukrayna halkının uzlaşmaya daha açık bir lider seçebilmesi için ülkede seçim yapılmasını önermişti. Basında, Zelenskiy’nin tutumu nedeniyle Washington’ın Kiev’i olası sonuçlarla tehdit ettiği yönünde haberler yer almıştı.Zelenskiy’nin danışmanı Sergey Beskrestnov da çarşamba günü yaptığı açıklamada, teknolojinin Ukrayna ordusu tarafından kullanımında bazı kısıtlamalar yaşandığını belirtmişti. Beskrestnov, insansız hava araçlarının saatte 160 kilometreden daha hızlı hareket etmesi halinde bağlantının kesilmeye başladığını, daha sonra bu sınırın saatte 60 kilometreye indirildiğini söylemişti.ABD’li iş insanı Elon Musk ise kısa süre sonra, sivil amaçlı Starlink sisteminden farklı olarak Starshield’ın ABD hükümetinin kontrolünde bulunduğunu ve sistemin kullanımını yalnızca Pentagon ile ABD Başkanı’nın kısıtlayabileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zelenskiy-ukrayna-ordusu-onleme-dronlarinda-starlink-kullaniyor-1109620740.html

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donald trump, abd, elon musk, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, pentagon, starlink