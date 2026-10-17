https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakirkoyde-lng-yuklu-tanker-devrildi-bolge-trafige-kapatildi-1109625468.html

Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi: Bölge trafiğe kapatıldı

Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi: Bölge trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T09:33+0300

2026-10-17T09:33+0300

2026-10-17T09:33+0300

türki̇ye

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

trafik kazası

bakırköy

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İstanbul Bakırköy'de Florya Yeni Havalimanı Caddesi üzerinde virajı alamayan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken güvenlik önlemleri alınarak cadde trafiğe kapatıldı. Bölge kapatıldıFlorya Yeni Havaalanı Caddesi'nde H.O. idaresindeki LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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türki̇ye

bakırköy

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sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), trafik kazası, bakırköy