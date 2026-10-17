https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakirkoyde-lng-yuklu-tanker-devrildi-bolge-trafige-kapatildi-1109625468.html
Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi: Bölge trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi: Bölge trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker devrildi. Yol trafiğe kapatıldı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T09:33+0300
2026-10-17T09:33+0300
2026-10-17T09:33+0300
türki̇ye
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
trafik kazası
bakırköy
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İstanbul Bakırköy'de Florya Yeni Havalimanı Caddesi üzerinde virajı alamayan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken güvenlik önlemleri alınarak cadde trafiğe kapatıldı. Bölge kapatıldıFlorya Yeni Havaalanı Caddesi'nde H.O. idaresindeki LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trafige-kapali-alanda-anne-ve-bebegine-motosiklet-carpti-1109598466.html
türki̇ye
bakırköy
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sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), trafik kazası, bakırköy
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), trafik kazası, bakırköy
Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi: Bölge trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker devrildi. Yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul Bakırköy'de Florya Yeni Havalimanı Caddesi üzerinde virajı alamayan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü tanker devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken güvenlik önlemleri alınarak cadde trafiğe kapatıldı.
Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde H.O. idaresindeki LNG yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, caddeyi trafiğe kapattı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.