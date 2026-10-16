https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trafige-kapali-alanda-anne-ve-bebegine-motosiklet-carpti-1109598466.html

Trafiğe kapalı alanda anne ve bebeğine motosiklet çarptı

Trafiğe kapalı alanda anne ve bebeğine motosiklet çarptı

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nde trafiğe kapalı alanda sürücüsünün dengesini kaybettiği motosiklet bebek arabasıyla yürüyen kadına çarptı. Kazada anne ve bebeği yaralandı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kırklareli

motosiklet

motosiklet kazası

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Kırklareli Lüleburgaz'da bebek arabasıyla trafiğe kapalı alanda yürüyen anne ve bebeğine sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet çarptı. Kazada anne ve bebeği yaralandı, motosiklet sürücüsü kaçtı. Anne ve bebeği yaralandı Kocasinan Mahallesi Kereviz Sokak’ta, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, trafiğe kapalı alanda sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Bir süre yerde sürüklenen motosiklet, bebek arabasıyla ilerleyen kadına çarptı.Kazada hafif yaralanan anne ve bebeği, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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kırklareli, motosiklet, motosiklet kazası