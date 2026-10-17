https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakan-ciftci-tedbirli-olun-diyerek-sel-ve-su-taskinlarina-karsi-uyari-1109627007.html

Bakan Çiftçi, 'tedbirli olun' diyerek sel ve su taşkınlarına karşı uyarı

Bakan Çiftçi, 'tedbirli olun' diyerek sel ve su taşkınlarına karşı uyarı

Sputnik Türkiye

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen yağışlar için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyardı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T11:22+0300

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türki̇ye

mustafa çiftçi

şiddetli yağış

sel

sel felaketi

ani su baskını

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı "Kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir" diyerek uyardı.Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Kuvvetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açabileceği bugünlerde, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri zamanında almak hayati önem taşıyor. Alınan her tedbir, olası bir tehlikenin ağır sonuçlara dönüşmesini engelleyebilir. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım, kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/meteorolojiden-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-45-ilde-siddetli-yagis-ve-firtina-var-1109623849.html

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mustafa çiftçi, şiddetli yağış, sel, sel felaketi, ani su baskını