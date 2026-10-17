https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bakan-ciftci-tedbirli-olun-diyerek-sel-ve-su-taskinlarina-karsi-uyari-1109627007.html
Bakan Çiftçi, 'tedbirli olun' diyerek sel ve su taşkınlarına karşı uyarı
Bakan Çiftçi, 'tedbirli olun' diyerek sel ve su taşkınlarına karşı uyarı
Sputnik Türkiye
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen yağışlar için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyardı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T11:22+0300
2026-10-17T11:22+0300
2026-10-17T11:22+0300
türki̇ye
mustafa çiftçi
şiddetli yağış
sel
sel felaketi
ani su baskını
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı "Kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir" diyerek uyardı.Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Kuvvetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açabileceği bugünlerde, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri zamanında almak hayati önem taşıyor. Alınan her tedbir, olası bir tehlikenin ağır sonuçlara dönüşmesini engelleyebilir. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım, kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/meteorolojiden-saat-vererek-uyardi-istanbul-dahil-45-ilde-siddetli-yagis-ve-firtina-var-1109623849.html
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mustafa çiftçi, şiddetli yağış, sel, sel felaketi, ani su baskını
mustafa çiftçi, şiddetli yağış, sel, sel felaketi, ani su baskını
Bakan Çiftçi, 'tedbirli olun' diyerek sel ve su taşkınlarına karşı uyarı
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen yağışlar için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyardı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su taşkınlarına karşı "Kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir" diyerek uyardı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kuvvetli yağışların sel ve su taşkınlarına yol açabileceği bugünlerde, tehlikelere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri zamanında almak hayati önem taşıyor. Alınan her tedbir, olası bir tehlikenin ağır sonuçlara dönüşmesini engelleyebilir. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım, kendi canlarını ve sevdiklerini korumak adına tedbiri elden bırakmamaları, resmi uyarılara hassasiyetle riayet etmeleridir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."