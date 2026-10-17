Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/antalya-valiliginden-cocuk-guzellik-yarismasi-aciklamasi-konuya-iliskin-idari-ve-hukuki-surec-1109633415.html
Antalya Valiliği'nden çocuk güzellik yarışması açıklaması: 'Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecek'
Antalya Valiliği'nden çocuk güzellik yarışması açıklaması: 'Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecek'
Sputnik Türkiye
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T17:47+0300
2026-10-17T17:47+0300
türki̇ye
antalya
antalya valiliği
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047941905_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_96f2f5704e46e640aefb2af4f782771a.jpg
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/buyuk-tepki-cekmisti-bakanlik-harekete-gecti-cocuk-guzellik-yarismasi-hakkinda-suc-duyurusu-1109626345.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/0b/1047941905_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_f17a3d394b809806871803acc74e01f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, antalya valiliği, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye
antalya, antalya valiliği, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye

Antalya Valiliği'nden çocuk güzellik yarışması açıklaması: 'Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecek'

17:47 17.10.2026
© AAAntalya Valiliği
Antalya Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA
Abone ol
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir.

Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
TÜRKİYE
Büyük tepki çekmişti, Bakanlık harekete geçti: Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала