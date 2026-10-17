https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/antalya-valiliginden-cocuk-guzellik-yarismasi-aciklamasi-konuya-iliskin-idari-ve-hukuki-surec-1109633415.html
Antalya Valiliği'nden çocuk güzellik yarışması açıklaması: 'Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecek'
Antalya Valiliği'nden çocuk güzellik yarışması açıklaması: 'Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecek'
Sputnik Türkiye
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-17T17:47+0300
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Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/buyuk-tepki-cekmisti-bakanlik-harekete-gecti-cocuk-guzellik-yarismasi-hakkinda-suc-duyurusu-1109626345.html
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antalya, antalya valiliği, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye
Antalya Valiliği'nden çocuk güzellik yarışması açıklaması: 'Konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecek'
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi
Antalya Valiliği, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini, konuya ilişkin idari ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli incelemeler başlatılmış olup organizasyon iptal edilmiştir. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimlerinin korunması, haklarının gözetilmesi ve her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması esas olup, konuya ilişkin idari ve hukuki süreç titizlikle yürütülecektir.