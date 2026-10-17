https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/akciger-ameliyati-olan-papanin-durumu-belli-oldu-vatikandan-aciklama-yapildi-1109628525.html

Akciğer ameliyatı olan Papa'nın durumu belli oldu: Vatikan'dan açıklama yapıldı

Akciğer ameliyatı olan Papa'nın durumu belli oldu: Vatikan'dan açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Vatikan akciğer ameliyatı geçiren Papa'nın bugün hastaneden taburcu edileceğini duyurdu 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T13:24+0300

2026-10-17T13:24+0300

2026-10-17T13:24+0300

dünya

vatikan

papa 14. leo

akciğer kanseri

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Akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat olan ve akciğer kanseri tanısı konan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun bugün hastaneden taburcu edileceği duyuruldu. Peş peşe açıklamalar yapıldıRoma'daki Gemelli Hastanesinde geçen salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin bugün Vatikan Basın Ofisinden peş peşe yazılı açıklamalar yapıldı.İlk açıklamada, "Bu sabah yapılan kan testleri, çekilen göğüs röntgenleri ve klinik durumunun değerlendirilmesi sonucunda Papa'nın taburcu edilmeye uygun olduğuna karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Vatikan'dan yapılan ikinci açıklamada da "Doktorların bu sabahki değerlendirmelerine göre Papa 14. Leo, sağ akciğer ameliyatı için tedavi gördüğü Gemelli Hastanesinden bugün taburcu edilecek. Öğleden sonra erken saatlerde hastaneden ayrılacak ve Vatikan'a dönecek." bilgisi verildi.Papa 14. Leo'nun, geleneksel pazar duasını da yarın yine her zaman olduğu gibi Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yapacağı belirtildi.Ne olmuştu?Papa, 11 Ekim'de ameliyat olacağını açıklamıştıPapa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında "Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." demişti.Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek, "Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." ifadesi kullanılmıştı.Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.Bu arada, basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı kaydedilmişti.Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/papa-leonun-akcigerinde-kanser-tespit-edildi-ameliyat-ile-bir-lobu-alindi-1109517261.html

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vatikan, papa 14. leo, akciğer kanseri