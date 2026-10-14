https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/papa-leonun-akcigerinde-kanser-tespit-edildi-ameliyat-ile-bir-lobu-alindi-1109517261.html

Papa Leo'nun akciğerinde kanser tespit edildi: Ameliyat ile bir lobu alındı

Papa Leo'nun akciğerinde kanser tespit edildi: Ameliyat ile bir lobu alındı

Sputnik Türkiye

Vatikan, Papa Leo’nun geçirdiği ameliyat sırasında sağ akciğerinin alt lobunun alındığını ve kendisine yaygın bir akciğer kanseri türü olan 'akciğer... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T00:29+0300

2026-10-14T00:29+0300

2026-10-14T00:29+0300

dünya

vatikan

papa 14. leo

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Vatikan yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo’nun sağ akciğerinin alt lobunun alınması için ameliyat geçirdiğini ve histolojik incelemenin akciğer adenokarsinomu (kanser) tanısını doğruladığını bildirdi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Vatikan, gerçekleştirilen ameliyatın yaklaşık 90 dakika sürdüğünü ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla sonuçlandığını belirtti. Papa normal bir şekilde uyandı ve şu anda hastane odasında dinleniyor.71 yaşındaki Leo, doktorların yakın zamanda yapılan bir sağlık kontrolünde akciğerinde tespit ettikleri bir kitlenin alınması için Salı günü Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne yatırılmıştı.Vatikan daha önce, papanın iyileşme süreci için bir hafta hastanede kalmasının beklendiğini açıklamıştı.Akciğer adenokarsinomu nedir?Adenokarsinom, salgı üreten bez hücrelerinde gelişen ve epitel dokudan kaynaklanan bir kanser türü olarak tanımlanıyor. Vücudun birçok bölgesinde salgı bezleri ve salgı üretme özelliğine sahip hücreler bulunması nedeniyle hastalık farklı organlarda ortaya çıkabiliyor.Adenokarsinom en sık akciğer, kolon, pankreas, meme, yemek borusu ve prostat gibi organlarda görülüyor. Kanser, hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalmasıyla gelişiyor ve bu süreçte tümör oluşabiliyor.Adenokarsinomun büyüme hızı ve hastalığın ilerleyişi, kanserin türüne ve bulunduğu organa göre farklılık gösterebiliyor. Bazı adenokarsinomlar yavaş ilerlerken bazı türler daha agresif bir seyir izleyebiliyor.Adenokarsinomda teşhis ve tedavi planı, tümörün bulunduğu organ, kanserin yayılım düzeyi ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak oluşturuluyor. Hastalığın erken evrede tespit edilmesi, tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve tedavi başarısının artırılması açısından önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/son-dakika-haberleir-vatikandan-yeni-aciklama-papa-leo-yarin-akciger-ameliyatina-girecek-1109475404.html

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vatikan, papa 14. leo