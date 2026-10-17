https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/2027de-31-bin-54-sozlesmeli-saglik-personeli-istihdam-edilecek-1109623313.html

2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Sputnik Türkiye

Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T01:01+0300

2026-10-17T01:01+0300

2026-10-17T01:01+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

sağlık personeli

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2027 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar'a göre 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.Sağlık personeli temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını hedefleyen düzenlemeyle, sözleşmeli personelin görev yapacağı birimler 2027 yılı için netleştirildi.Karar kapsamında 31 bin 40 kişi yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek. Bunun yanı sıra acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine ise 6 personel ayrıldı.Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam planında 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip yer alıyor.Kadroların geri kalanını ise 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/milyonlarca-memuru-ilgilendiriyor-2027-yili-fazla-mesai-ucretleri-belli-oldu-1109622382.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık bakanlığı, sağlık personeli, resmi gazete