Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/2027de-31-bin-54-sozlesmeli-saglik-personeli-istihdam-edilecek-1109623313.html
2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Sputnik Türkiye
Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T01:01+0300
2026-10-17T01:01+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
sağlık personeli
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_263073c5c1d09e83542ba8cdff64d4dd.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2027 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar'a göre 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.Sağlık personeli temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını hedefleyen düzenlemeyle, sözleşmeli personelin görev yapacağı birimler 2027 yılı için netleştirildi.Karar kapsamında 31 bin 40 kişi yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek. Bunun yanı sıra acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine ise 6 personel ayrıldı.Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam planında 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip yer alıyor.Kadroların geri kalanını ise 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/milyonlarca-memuru-ilgilendiriyor-2027-yili-fazla-mesai-ucretleri-belli-oldu-1109622382.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/1d/1055128869_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b47b62a30be61288f65abf0bd3d7b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, sağlık personeli, resmi gazete
sağlık bakanlığı, sağlık personeli, resmi gazete

2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

01:01 17.10.2026
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
© AA
Abone ol
Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2027 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar'a göre 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.
Sağlık personeli temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını hedefleyen düzenlemeyle, sözleşmeli personelin görev yapacağı birimler 2027 yılı için netleştirildi.
Karar kapsamında 31 bin 40 kişi yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek. Bunun yanı sıra acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine ise 6 personel ayrıldı.
Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam planında 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip yer alıyor.
Kadroların geri kalanını ise 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri oluşturuyor.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
TÜRKİYE
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu
Dün, 23:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала