https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/2027de-31-bin-54-sozlesmeli-saglik-personeli-istihdam-edilecek-1109623313.html
2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Sputnik Türkiye
Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T01:01+0300
2026-10-17T01:01+0300
2026-10-17T01:01+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2027 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar'a göre 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.Sağlık personeli temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını hedefleyen düzenlemeyle, sözleşmeli personelin görev yapacağı birimler 2027 yılı için netleştirildi.Karar kapsamında 31 bin 40 kişi yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek. Bunun yanı sıra acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine ise 6 personel ayrıldı.Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam planında 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip yer alıyor.Kadroların geri kalanını ise 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/milyonlarca-memuru-ilgilendiriyor-2027-yili-fazla-mesai-ucretleri-belli-oldu-1109622382.html
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sağlık bakanlığı, sağlık personeli, resmi gazete
sağlık bakanlığı, sağlık personeli, resmi gazete
2027’de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2027 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar'a göre 2027 yılında görevlendirilecek 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi.
Sağlık personeli temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasını hedefleyen düzenlemeyle, sözleşmeli personelin görev yapacağı birimler 2027 yılı için netleştirildi.
Karar kapsamında 31 bin 40 kişi yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilecek. Bunun yanı sıra acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine ise 6 personel ayrıldı.
Toplam 31 bin 54 kişilik istihdam planında 25 bin 955 uzman tabip ve 5 bin 61 tabip yer alıyor.
Kadroların geri kalanını ise 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri oluşturuyor.