https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/milyonlarca-memuru-ilgilendiriyor-2027-yili-fazla-mesai-ucretleri-belli-oldu-1109622382.html

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: 2027 yılı fazla mesai ücretleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 20 artışla 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükselecek. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T23:32+0300

2026-10-16T23:32+0300

2026-10-16T23:32+0300

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2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, memurların fazla çalışma ücretlerinde yeni yılda artış yapılacak. Buna göre, 2026 yılında saat başına 16 lira 55 kuruş olarak uygulanan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027 itibarıyla 19 lira 85 kuruş olacak.Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil personele, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 21 lira 15 kuruş ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için de aynı ücret, ayda 60 saat sınırıyla uygulanacak.Kurul başkanları, genel müdürler ve üst düzey yöneticiler, valiler, rektörler ile belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ise her makam için aylık toplam 450 saat sınırını aşmamak kaydıyla, kişi başına ayda 90 saate kadar saatlik 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti verilecek.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversite yurtlarında görev yapan ve fazla çalışmaları karşılığında izin kullanamayan personele, ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ödenecek.Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline ise yasal çalışma saatlerinin ardından fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati aşmamak üzere saat başına 33 lira 85 kuruş ödeme yapılacak.Yurt içi gündelik tutarları da artacak2027 yılı bütçe teklifinde, Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek yurt içi gündelik tutarları da yeniden belirlendi.Buna göre, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenen günlük harcırah 925 liradan bin 260 liraya çıkarılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve ilgili diğer üst düzey kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri ise 900 liradan bin 230 liraya yükseltilecek.Ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurların yurt içi gündelik tutarı bin 210 lira olacak. En alt kademedeki memurlara ödenecek günlük harcırah ise bin 160 lira olarak uygulanacak.

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