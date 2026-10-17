https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/2-yasindaki-bebek-organlariyla-3-kisiye-hayat-oldu-1109627698.html

2 yaşındaki bebek, organlarıyla 3 kişiye hayat oldu

2 yaşındaki bebek, organlarıyla 3 kişiye hayat oldu

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki bebeğin organları bağışlandı. 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T11:58+0300

2026-10-17T11:58+0300

2026-10-17T11:58+0300

sağlik

şanlıurfa

organ bağışı

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki kız çocuğunun bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu. 10 gün yaşam mücadelesi verdiİl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan ve 7 Ekim'de elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşen çocuğun ailesi, hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda organları bağışlama kararı aldı.Çocuğun bir böbreği ve karaciğeri Malatya'ya, diğer böbreği ise Diyarbakır'a nakil işlemlerinde kullanılmak üzere gönderildi.Ailenin büyük kararıİl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan ailenin organ bağışı kararının başka hastalara umut olduğunu belirtti.Ailenin duyarlı davranışının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Berk, şunları kaydetti:"Evlatlarını kaybetmenin derin acısını yaşayan ailemizin, bu zor süreçte başka hastalarımıza umut olmayı tercih etmesi son derece anlamlı ve kıymetlidir. Bebeğimizin bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalarımıza yeni bir yaşam şansı sunacaktır. Bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı acılı ailemize teşekkür ediyor, bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/hayata-capraz-nakille-tutundular-aile-oldular--1109399113.html

şanlıurfa

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şanlıurfa, organ bağışı