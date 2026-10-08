https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/hayata-capraz-nakille-tutundular-aile-oldular--1109399113.html
Hayata çapraz nakille tutundular: Aile oldular
Hayata çapraz nakille tutundular: Aile oldular
Sputnik Türkiye
İstanbul'da çapraz böbrek nakli sayesinde iki insan daha hayata tutundu. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T17:54+0300
2026-10-08T17:54+0300
2026-10-08T17:54+0300
sağlik
organ nakli
çapraz nakil
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Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil kararı alınan 26 yaşındaki Merve Nur Erten ve 40 yaşındaki Mesut Dinç Özdoğan çapraz nakille sağlığına kavuştu. Erten'in babası Özdoğan'a, Özdoğan'ın teyzesi ise böbreğini Erten'e verdi. Kendi yakınlarından nakil yapılamadıMuş'ta yaşayan 26 yaşındaki Merve Nur Erten'e, yaklaşık bir yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Her iki böbreği de görevini yerine getiremeyince 53 yaşındaki baba Metin Erten, kızına doğrudan böbreğini vermek istedi ama kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleşmedi.İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Mesut Dinç Özdoğan da daha önce iki kez böbrek nakli olmuş ve nakillerinden birinde organ reddi (rejeksiyon) yaşamıştı. Yeniden böbrek nakline ihtiyaç duyan Özdoğan için 56 yaşındaki teyzesi Olcay Taşharman gönüllü oldu. Ancak bağışıklık sistemiyle (immünolojik) ilgili uyumsuzluk nedeniyle doğrudan nakil yapılamadı.Bunun üzerine iki aile de organ nakli için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda iki hasta da çapraz nakle uygun bulundu. Yapılan operasyonla a Metin Erten’in böbreği Mesut Dinç Özdoğan’a, Olcay Taşharman’ın böbreği ise Merve Nur Erten’e başarılı şekilde nakledildi. Mutluluklarını paylaşan hastalar ve hasta yakınları, "Bir aile olduk. Sürekli görüşüyoruz telefondan, birbirimizi arayıp soruyoruz" dediler. Çapraz nakiller umut veriyor Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya da Türkiye'de çok ciddi sayıda böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna dikkati çekti. Bu hastaların bazen vericilerinin olduğunu ancak kan grubu veya HLA olarak adlandırılan doku uyumunda sorun yaşandığını belirten Akçakaya, "Başka bir hastanın aynı şekilde kan grubu ya da doku grubu uymuyor ama o hastanın kan grubu ya da doku uyumu diğer hastaya uygun olabiliyor." diye konuştu. Akçakaya, Türkiye'de organ bağışı sayısının yeterli olmadığının altını çizerek, "Buradan seslenmek istiyorum, organ bağışı hayat kurtarır." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sarkici-nev-karaciger-nakli-bekliyor-entube-edilmisti-1109185666.html
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organ nakli, çapraz nakil
organ nakli, çapraz nakil
Hayata çapraz nakille tutundular: Aile oldular
İstanbul'da çapraz böbrek nakli sayesinde iki insan daha hayata tutundu.
Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil kararı alınan 26 yaşındaki Merve Nur Erten ve 40 yaşındaki Mesut Dinç Özdoğan çapraz nakille sağlığına kavuştu. Erten'in babası Özdoğan'a, Özdoğan'ın teyzesi ise böbreğini Erten'e verdi.
Kendi yakınlarından nakil yapılamadı
Muş'ta yaşayan 26 yaşındaki Merve Nur Erten'e, yaklaşık bir yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Her iki böbreği de görevini yerine getiremeyince 53 yaşındaki baba Metin Erten, kızına doğrudan böbreğini vermek istedi ama kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleşmedi.
İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Mesut Dinç Özdoğan da daha önce iki kez böbrek nakli olmuş ve nakillerinden birinde organ reddi (rejeksiyon) yaşamıştı. Yeniden böbrek nakline ihtiyaç duyan Özdoğan için 56 yaşındaki teyzesi Olcay Taşharman gönüllü oldu. Ancak bağışıklık sistemiyle (immünolojik) ilgili uyumsuzluk nedeniyle doğrudan nakil yapılamadı.
Bunun üzerine iki aile de organ nakli için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda iki hasta da çapraz nakle uygun bulundu. Yapılan operasyonla a Metin Erten’in böbreği Mesut Dinç Özdoğan’a, Olcay Taşharman’ın böbreği ise Merve Nur Erten’e başarılı şekilde nakledildi. Mutluluklarını paylaşan hastalar ve hasta yakınları, "Bir aile olduk. Sürekli görüşüyoruz telefondan, birbirimizi arayıp soruyoruz" dediler.
Çapraz nakiller umut veriyor
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya da Türkiye'de çok ciddi sayıda böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna dikkati çekti. Bu hastaların bazen vericilerinin olduğunu ancak kan grubu veya HLA olarak adlandırılan doku uyumunda sorun yaşandığını belirten Akçakaya, "Başka bir hastanın aynı şekilde kan grubu ya da doku grubu uymuyor ama o hastanın kan grubu ya da doku uyumu diğer hastaya uygun olabiliyor." diye konuştu. Akçakaya, Türkiye'de organ bağışı sayısının yeterli olmadığının altını çizerek, "Buradan seslenmek istiyorum, organ bağışı hayat kurtarır." ifadesini kullandı.