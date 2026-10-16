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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zelenskiy-ukrayna-ordusu-onleme-dronlarinda-starlink-kullaniyor-1109620740.html
Zelenskiy: Ukrayna ordusu önleme dronlarında Starlink kullanıyor
Zelenskiy: Ukrayna ordusu önleme dronlarında Starlink kullanıyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun yüksek hızlı önleme dronlarında Starlink uydu iletişim ağından yararlandığını açıkladı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T21:19+0300
2026-10-16T21:19+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna
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Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hızda hareket eden özel önleme sistemleri kullandığını ve süreçte Starlink uydu iletişim ağından yararlandığını söyledi.Zelenskiy, “Yüksek hızda hareket eden özel önleyiciler kullanıyoruz. Bunlar Starlink bağlantısıyla çalışan önleme dronları” dedi.Zelenskiy’nin danışmanı Sergey Beskrestnov, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Starlink teknolojinin Ukrayna ordusu tarafından kullanımında bazı kısıtlamalar yaşandığını bildirmişti.Beskrestnov, saatte 160 kilometrenin üzerindeki hızlarda bağlantının kesilmeye başladığını, daha sonra ise hız sınırının saatte 60 kilometreye düşürüldüğünü belirtmişti.Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın, Rusya tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına ilişkin ortaklarından istihbarat bilgisi alamamaya başladığından yakınmıştı.ABD’li iş insanı Elon Musk ise konunun ABD hükümeti tarafından kontrol edilen Starshield uydu iletişim sistemiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Musk, Starlink’in yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanım için tasarlandığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ingiltere-starlink-kisitlamalarinin-ardindan-abd-ile-uydu-anlasmasini-gozden-geciriyor-1109585941.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, brüksel, elon musk, starlink, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, brüksel, elon musk, starlink, abd

Zelenskiy: Ukrayna ordusu önleme dronlarında Starlink kullanıyor

21:19 16.10.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun yüksek hızlı önleme dronlarında Starlink uydu iletişim ağından yararlandığını açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hızda hareket eden özel önleme sistemleri kullandığını ve süreçte Starlink uydu iletişim ağından yararlandığını söyledi.
Zelenskiy, “Yüksek hızda hareket eden özel önleyiciler kullanıyoruz. Bunlar Starlink bağlantısıyla çalışan önleme dronları” dedi.
Zelenskiy’nin danışmanı Sergey Beskrestnov, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Starlink teknolojinin Ukrayna ordusu tarafından kullanımında bazı kısıtlamalar yaşandığını bildirmişti.
Beskrestnov, saatte 160 kilometrenin üzerindeki hızlarda bağlantının kesilmeye başladığını, daha sonra ise hız sınırının saatte 60 kilometreye düşürüldüğünü belirtmişti.
Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın, Rusya tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına ilişkin ortaklarından istihbarat bilgisi alamamaya başladığından yakınmıştı.
ABD’li iş insanı Elon Musk ise konunun ABD hükümeti tarafından kontrol edilen Starshield uydu iletişim sistemiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Musk, Starlink’in yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanım için tasarlandığını ifade etmişti.
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