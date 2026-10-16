https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zelenskiy-ukrayna-ordusu-onleme-dronlarinda-starlink-kullaniyor-1109620740.html

Zelenskiy: Ukrayna ordusu önleme dronlarında Starlink kullanıyor

Zelenskiy: Ukrayna ordusu önleme dronlarında Starlink kullanıyor

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun yüksek hızlı önleme dronlarında Starlink uydu iletişim ağından yararlandığını açıkladı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T21:19+0300

2026-10-16T21:19+0300

2026-10-16T21:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya

brüksel

elon musk

starlink

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_497ce4bf4003ffd0f7cbe09aa738ba22.png

Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hızda hareket eden özel önleme sistemleri kullandığını ve süreçte Starlink uydu iletişim ağından yararlandığını söyledi.Zelenskiy, “Yüksek hızda hareket eden özel önleyiciler kullanıyoruz. Bunlar Starlink bağlantısıyla çalışan önleme dronları” dedi.Zelenskiy’nin danışmanı Sergey Beskrestnov, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Starlink teknolojinin Ukrayna ordusu tarafından kullanımında bazı kısıtlamalar yaşandığını bildirmişti.Beskrestnov, saatte 160 kilometrenin üzerindeki hızlarda bağlantının kesilmeye başladığını, daha sonra ise hız sınırının saatte 60 kilometreye düşürüldüğünü belirtmişti.Zelenskiy ayrıca Ukrayna’nın, Rusya tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırılarına ilişkin ortaklarından istihbarat bilgisi alamamaya başladığından yakınmıştı.ABD’li iş insanı Elon Musk ise konunun ABD hükümeti tarafından kontrol edilen Starshield uydu iletişim sistemiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Musk, Starlink’in yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanım için tasarlandığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ingiltere-starlink-kisitlamalarinin-ardindan-abd-ile-uydu-anlasmasini-gozden-geciriyor-1109585941.html

ukrayna

rusya

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, brüksel, elon musk, starlink, abd