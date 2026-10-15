https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ingiltere-starlink-kisitlamalarinin-ardindan-abd-ile-uydu-anlasmasini-gozden-geciriyor-1109585941.html

İngiltere, Starlink kısıtlamalarının ardından ABD ile uydu anlaşmasını gözden geçiriyor

İngiltere, Starlink kısıtlamalarının ardından ABD ile uydu anlaşmasını gözden geçiriyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Starlink uydu sistemine erişiminde yaşanan kısıtlamalar Londra'da endişe yarattı. İngiltere'nin, ABD'nin sistem üzerinde "veto yetkisine"... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T22:51+0300

2026-10-15T22:51+0300

2026-10-15T22:51+0300

dünya

i̇ngiltere savunma bakanlığı

abd

starlink

lockheed martin

ukrayna

londra

vladimir zelenskiy

elon musk

beyaz saray

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İngiliz basını, Ukrayna ordusunun Starlink erişiminde kısıtlamalar yaşandığı yönündeki haberlerin ardından Londra’nın ABD’li Lockheed Martin şirketiyle planlanan 2.6 milyar dolarlık askeri uydu anlaşmasını yeniden değerlendireceğini aktardı.The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, 2.6 milyar dolar bedelle Lockheed Martin'den yeni nesil "Skynet" askeri haberleşme uyduları tedarik etmeye hazırlanıyordu. Ancak Ukrayna'dan gelen son haberler projenin gidişatını değiştirdi.‘Beyaz Saray'ın elinde kapatma düğmesi olabilir’Haberde, olası bir anlaşma durumunda Washington’un sistemin kullanımı üzerinde "veto yetkisi" elde edebileceği endişesinin Başbakanlık düzeyinde ele alındığı belirtildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, sistemin tam kontrolünün İngiltere'de olmaması halinde, Beyaz Saray'ın uyduları istediği an devre dışı bırakabilecek bir "kapatma düğmesine" sahip olacağını öne sürdü. Bu zafiyetin, örneğin Falkland Adaları konusunda Arjantin ile yaşanabilecek olası bir krizde İngiltere’nin ulusal çıkarlarına ciddi zarar verebileceği vurgulandı.Starlink bağlantısında hız kısıtlaması iddiasıVladimir Zelenskiy’nin danışmanı Sergey Beskrestnov, Starlink’in Ukrayna ordusuna yönelik hizmetinde kısıtlamalar yaşandığını açıklamıştı. Beskrestnov, ordunun kullandığı Starlink terminallerinde saatte 160 kilometrenin üzerindeki hızlarda bağlantının koptuğunu, bunun da bazı planlı operasyonları ve lojistik ağını sekteye uğrattığını duyurmuştu.SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise kısıtlamaların yaşandığı sistemin doğrudan ABD hükümetinin kontrolündeki "Starshield" ağı olduğunu belirterek, ticari bir ürün olan Starlink'in taarruz operasyonları için değil, yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanım için tasarlandığının altını çizmişti.

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