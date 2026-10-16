https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-varligi-ukraynanin-cokusune-yol-acti-1109601763.html

Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'

Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in "Ölümüm devletin çöküşüne yol açmaz" şeklindeki açıklamalarına yanıt vererek Zelenskiy’in varlığının Ukrayna'yı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T12:47+0300

2026-10-16T12:47+0300

2026-10-16T12:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

sbu

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna güvenlik servisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106254721_0:0:1184:665_1920x0_80_0_0_9f9fddbd7e90916c81d870f7fa7a7e93.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Vladimir Zelenskiy'in son röportajındaki ifadelerini değerlendirdi. Zelenskiy'e Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kendisine yönelik birkaç suikast girişimi bildirildiğini ve olası ölümünün devleti çökertmeyeceğini söylemesini eleştiren Zaharova, Kiev rejimi liderinin varlığının Ukrayna için halihazırda sorun olduğuna dikkat çekti.Zaharova, "Zelenskiy tam anlamıyla utanç kaynağıdır. Kendi ifadesiyle ölümü Ukrayna devletinin çöküşüne yol açmayacakmış, oysa zaten onun varlığı ve yaşamı Ukrayna devletinin çöküşüne yol açtı" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Ukrayna'nın tek bir kişiden ibaret olmadığını ve bir kurumlar sistemi olduğunu belirterek hayatını kaybetmesi halinde ülkenin çökmeyeceğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ukrayna-natodan-silah-sevkiyati-artik-beklemiyor-patriot-onleyici-fuze-stoku-tukenmek-uzere-1109598678.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, sbu, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna güvenlik servisi