Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'
© Sputnik / Александр ВильфRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Александр Вильф
Abone ol
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in "Ölümüm devletin çöküşüne yol açmaz" şeklindeki açıklamalarına yanıt vererek Zelenskiy’in varlığının Ukrayna'yı yıkıma sürüklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Vladimir Zelenskiy'in son röportajındaki ifadelerini değerlendirdi.
Zelenskiy'e Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kendisine yönelik birkaç suikast girişimi bildirildiğini ve olası ölümünün devleti çökertmeyeceğini söylemesini eleştiren Zaharova, Kiev rejimi liderinin varlığının Ukrayna için halihazırda sorun olduğuna dikkat çekti.
Zaharova, "Zelenskiy tam anlamıyla utanç kaynağıdır. Kendi ifadesiyle ölümü Ukrayna devletinin çöküşüne yol açmayacakmış, oysa zaten onun varlığı ve yaşamı Ukrayna devletinin çöküşüne yol açtı" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın tek bir kişiden ibaret olmadığını ve bir kurumlar sistemi olduğunu belirterek hayatını kaybetmesi halinde ülkenin çökmeyeceğini savunmuştu.
Zelenskiy'e Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kendisine yönelik birkaç suikast girişimi bildirildiğini ve olası ölümünün devleti çökertmeyeceğini söylemesini eleştiren Zaharova, Kiev rejimi liderinin varlığının Ukrayna için halihazırda sorun olduğuna dikkat çekti.
Zaharova, "Zelenskiy tam anlamıyla utanç kaynağıdır. Kendi ifadesiyle ölümü Ukrayna devletinin çöküşüne yol açmayacakmış, oysa zaten onun varlığı ve yaşamı Ukrayna devletinin çöküşüne yol açtı" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın tek bir kişiden ibaret olmadığını ve bir kurumlar sistemi olduğunu belirterek hayatını kaybetmesi halinde ülkenin çökmeyeceğini savunmuştu.