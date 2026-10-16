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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-varligi-ukraynanin-cokusune-yol-acti-1109601763.html
Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'
Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'
Sputnik Türkiye
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in "Ölümüm devletin çöküşüne yol açmaz" şeklindeki açıklamalarına yanıt vererek Zelenskiy’in varlığının Ukrayna'yı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T12:47+0300
2026-10-16T12:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
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mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Vladimir Zelenskiy'in son röportajındaki ifadelerini değerlendirdi. Zelenskiy'e Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kendisine yönelik birkaç suikast girişimi bildirildiğini ve olası ölümünün devleti çökertmeyeceğini söylemesini eleştiren Zaharova, Kiev rejimi liderinin varlığının Ukrayna için halihazırda sorun olduğuna dikkat çekti.Zaharova, "Zelenskiy tam anlamıyla utanç kaynağıdır. Kendi ifadesiyle ölümü Ukrayna devletinin çöküşüne yol açmayacakmış, oysa zaten onun varlığı ve yaşamı Ukrayna devletinin çöküşüne yol açtı" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Ukrayna'nın tek bir kişiden ibaret olmadığını ve bir kurumlar sistemi olduğunu belirterek hayatını kaybetmesi halinde ülkenin çökmeyeceğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ukrayna-natodan-silah-sevkiyati-artik-beklemiyor-patriot-onleyici-fuze-stoku-tukenmek-uzere-1109598678.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, sbu, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna güvenlik servisi
vladimir zelenskiy, ukrayna, sbu, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna güvenlik servisi

Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: 'Varlığı Ukrayna'nın çöküşüne yol açtı'

12:47 16.10.2026
© Sputnik / Александр ВильфRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy'in "Ölümüm devletin çöküşüne yol açmaz" şeklindeki açıklamalarına yanıt vererek Zelenskiy’in varlığının Ukrayna'yı yıkıma sürüklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Vladimir Zelenskiy'in son röportajındaki ifadelerini değerlendirdi.

Zelenskiy'e Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından kendisine yönelik birkaç suikast girişimi bildirildiğini ve olası ölümünün devleti çökertmeyeceğini söylemesini eleştiren Zaharova, Kiev rejimi liderinin varlığının Ukrayna için halihazırda sorun olduğuna dikkat çekti.

Zaharova, "Zelenskiy tam anlamıyla utanç kaynağıdır. Kendi ifadesiyle ölümü Ukrayna devletinin çöküşüne yol açmayacakmış, oysa zaten onun varlığı ve yaşamı Ukrayna devletinin çöküşüne yol açtı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tek bir kişiden ibaret olmadığını ve bir kurumlar sistemi olduğunu belirterek hayatını kaybetmesi halinde ülkenin çökmeyeceğini savunmuştu.
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