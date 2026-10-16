https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ukrayna-natodan-silah-sevkiyati-artik-beklemiyor-patriot-onleyici-fuze-stoku-tukenmek-uzere-1109598678.html

Ukrayna, NATO'dan silah sevkiyatı artık beklemiyor: Patriot önleyici füze stoku tükenmek üzere

Ukrayna, NATO'dan silah sevkiyatı artık beklemiyor: Patriot önleyici füze stoku tükenmek üzere

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın NATO'dan silah tedarikinin Mayıs'tan bu yana düzensiz yapıldığı ve Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze stoklarının neredeyse... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:36+0300

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ABD basını, adı açıklanmayan bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna'da NATO'dan silah tedarikine ilişkin güvenin kalmadığını bildirdi. Yetkili, Mayıs'tan bu yana silah sevkiyatlarının düzensiz gerçekleştiğini söyledi.Yetkili, "Mayıs'tan bu yana sevkiyatlar düzensiz yapılıyor ve şu anda hiç kimse bir sonraki partinin gerçekten ulaşacağını kesin olarak ya da garantiyle söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.Habere göre Kiev, Patriot hava savunma sistemleri için önleyici füze stoklarını neredeyse tüketti. Bu durum, Ukrayna yönetimini ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kendilerinden "yüz çevirip çevirmediği" sorusunu sormaya itiyor.Aynı yetkili, "7 Ekim itibarıyla yalnızca on füze kalmıştı. Bunlar saldırılar sırasında harcandı. Şimdi sadece birkaç tane kaldı" dedi. Başka bir kaynak da Ukrayna'nın Rus balistik füzelerini önleyebilecek modern silahlarının tükendiğini öne sürdü.Patriot füze sistemlerinin dünyada en çok talep gören hava savunma sistemi olduğu, stokların Orta Doğu'daki ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ciddi biçimde azaldığı belirtilirken bir Patriot bataryasının maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar, tek bir füzenin maliyeti de 4 milyon doları aşabiliyor.Ukrayna, Patriot füzelerindeki sıkıntıyı ilkbahardan bu yana düzenli olarak dile getiriyor. Trump'ın Temmuz ayında Ukrayna'ya önleyici füzelerin kendi ülkesinde üretimi için lisans vermeyi vaat ettiği, ancak silahın karmaşıklığına ve ABD'nin kendi ihtiyaçlarına işaret ederek sonradan fikir değiştirdiği aktarıldı. Trump'ın daha sonra eskimiş füzelere ilişkin lisansın Ukrayna'ya devredilmesine sıcak baktığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ağustos ayında, ülkenin ihtiyaç duyulan füze miktarının yalnızca onda birine sahip olduğunu söylemişti.ABD televizyonu bir gün önce, bir kaynağa dayandırdığı haberinde Ukrayna'nın ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi için füzelerinin tükendiğini bildirmişti. Kaynak, "Son saldırıda atılan balistik füzelerin neredeyse tamamı, önleyici füze eksikliği nedeniyle durdurulamadı" ifadesini kullanmıştı.Moskova'nın tutumuKremlin, Ukrayna tarafının sürekli yeni silah türleri talep ettiğini, ancak bunun "özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılana kadar sürmesine hiçbir şekilde engel olamayacağını" ve "sihirli bir hap" bulunmadığını belirtmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'ya verilen eski Patriot sistemlerini Rusya'nın "vuracağını" söylemiş, Rusya'ya karşı duran ülkelerin hava savunma sistemlerini "savunma silahı" olarak nitelendirdiğini belirterek "Bunu yapanlar boşuna yapıyor" demişti.

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