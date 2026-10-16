https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/yunan-ordusunda-buyuk-skandal-eski-asker-300-bin-litre-petrolu-caldi-1109591416.html

Yunan ordusunda büyük skandal: Eski asker 300 bin litre petrolü çaldı

Yunan ordusunda büyük skandal: Eski asker 300 bin litre petrolü çaldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında orduya ait boru hattından 300 bin litre petrol çalınmasına ilişkin davada eski bir asker beş yıl hapis cezasına... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T08:06+0300

2026-10-16T08:06+0300

2026-10-16T08:06+0300

savunma

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

i̇stinaf mahkemesi

selanik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102523/53/1025235389_0:2:1600:902_1920x0_80_0_0_31290f2934a28c90cf5d6167c7c6a659.jpg

Yunanistan'da orduya ait boru hattından 300 bin litre petrol çalınmasıyla ilgili davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Selanik kırsalında gerçekleştirilen büyük çaplı yakıt hırsızlığında rol aldığı belirlenen eski bir asker, İstinaf Mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanığın karar açıklanmadan önce mahkeme salonundan ayrılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.Yunan basınına yansıyan bilgilere göre, eski askerle birlikte dört kişi daha suçlu bulundu. Mahkemenin değerlendirmesinde, sanıklardan ikisinin hırsızlık faaliyetinin azmettiricisi olduğu belirtildi. Askerî altyapıdan büyük miktarda yakıt çalınmasını sağlayan organizasyonun, bölgenin güvenliğinden sorumlu bir görevlinin yardımıyla faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise 300 bin litrelik petrol hırsızlığının planlı bir polis operasyonuyla değil, tamamen tesadüfi bir trafik kazasıyla açığa çıkması oldu.Askerî boru hattından 300 bin litre petrol nasıl çalındı?Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, hırsızlık olayları Yunanistan'ın Selanik kenti kırsalında bulunan askerî bir boru hattında gerçekleştirildi. Şebekenin, ordunun kullanımındaki yakıtı yasa dışı yollarla ele geçirmek amacıyla organize şekilde hareket ettiği belirlendi.Olayların yaşandığı dönemde bölgede bekçi olarak görev yapan eski asker, tesisin güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen sivillerin korunan alana girmesine izin verdi. Böylece şebeke üyeleri askerî boru hattına ulaşarak yakıt hırsızlığını gerçekleştirebildi.Mahkemenin suçlu bulduğu beş kişi arasında yer alan eski askerin, görevinin sağladığı erişim imkânını hırsızlık faaliyetini kolaylaştırmak amacıyla kullandığı belirlendi. Çalınan yakıt miktarının 300 bin litreye ulaştığı bildirildi.Petrol hırsızlığını ortaya çıkaran tesadüf: Bir araç kanala düştüUzun süre gizli yürütüldüğü anlaşılan petrol hırsızlığı, beklenmedik bir olayın ardından ortaya çıktı. Şebekeyle bağlantılı bir aracın kanala düşmesi, güvenlik güçlerini hırsızlık faaliyetinin izlerine ulaştırdı.Olay yerine gelen polis ekipleri, araç içerisinde yaptıkları incelemede yakıt hırsızlığında kullanılan çeşitli aletler tespit etti. Bu bulguların ardından yürütülen soruşturma, askerî boru hattından gerçekleştirilen büyük çaplı yakıt hırsızlığını açığa çıkardı.Böylece bir trafik kazası, ordunun yakıt altyapısını hedef alan organize hırsızlık faaliyetinin ortaya çıkarılmasında belirleyici rol oynadı.Yunanistan'da eski askere beş yıl hapis cezasıSelanik'teki olayla ilgili yargılama sürecinde İstinaf Mahkemesi, eski askeri suçlu bularak beş yıl hapis cezasına mahkûm etti.Aynı davada yargılanan dört sanık daha suçlu bulundu. Bunlardan ikisinin hırsızlık faaliyetinin azmettiricisi olduğu belirtildi. Diğer sanıkların cezalarına ilişkin ayrıntılar ise aktarılan bilgilerde yer almadı.Mahkeme kararı, askerî bir tesisin güvenliğinden sorumlu personelin yardımıyla gerçekleştirilen hırsızlığın boyutunu da ortaya koydu.Karar açıklanmadan mahkemeden ayrıldı: Eski asker aranıyorDavanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri, eski askerin mahkeme salonundan ayrılmasının ardından yaşandı.Sanık, duruşmada savunmasını yaptıktan sonra mahkeme henüz kararını açıklamadan salondan ayrıldı. Hakkında beş yıl hapis cezası verilmesinin ardından eski askerin firari durumda olduğu bildirildi.Yunanistan güvenlik güçleri, hakkında verilen mahkeme kararının ardından eski askeri yakalamak amacıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.Sanığın nerede bulunduğuna ve yakalanmasına yönelik operasyonların ayrıntılarına ilişkin henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.Askeri yakıt hırsızlığı güvenlik tartışmalarını gündeme taşıdıSelanik kırsalındaki olay, askerî altyapının korunması ve görevli personelin güvenlik sorumlulukları açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu.300 bin litre yakıtın askerî boru hattından çalınabilmesi, korunan bölgeye erişimin nasıl sağlandığı ve güvenlik tedbirlerinin nasıl aşıldığı sorularını gündeme getirdi.Olayın ancak bir aracın kanala düşmesi sonucu ortaya çıkarılması da hırsızlık faaliyetinin tespit edilme biçimini dikkat çekici hâle getirdi.Mahkemenin beş sanık hakkında suçluluk kararı verdiği dosyada, beş yıl hapis cezasına çarptırılan eski askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trumptan-zelenskiyye-sert-elestiri-onu-gezici-sirk-kurucusuna-benzetiyorum-1109591126.html

selanik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), i̇stinaf mahkemesi, selanik