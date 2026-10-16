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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trumptan-zelenskiyye-sert-elestiri-onu-gezici-sirk-kurucusuna-benzetiyorum-1109591126.html
Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: ‘Onu gezici sirk kurucusuna benzetiyorum’
Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: ‘Onu gezici sirk kurucusuna benzetiyorum’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’i “gösteri dünyasının ve gezici sirkin kurucusu” P.T. Barnum'a benzeterek Kiev rejiminin barış istemediğini ve... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T07:40+0300
2026-10-16T07:50+0300
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abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
vladimir putin
sirk
joe biden
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ABD Başkanı Donald Trump, NewsMax kanalına verdiği mülakatta, Ukrayna krizine ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Zelenskiy'in yaklaşımını eleştiren Trump, “Zelenskiy bizim muhatap almamız gereken bir isim değil. Çözüm istediğini söylüyor ancak durum öyle değil. Zelenskiy'nin pek hayranı değilim. Ukrayna'yı yıkıma uğrattılar. Ben onu 'P.T. Barnum' olarak adlandırıyorum” ifadelerini kullandı.Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de hedef alan Trump, Biden idaresinin Zelenskiy'e "karşılığında hiçbir ödeme talep etmeden" muazzam miktarda silah ve askeri teçhizat sağladığını söyledi.P.T. Barnum benzetmesinin perde arkasıTrump'ın Zelenskiy’i benzettiği Phineas Taylor (P.T.) Barnum, 19. yüzyılda ABD'de kitle eğlence sektörünün ve agresif halkla ilişkiler (PR) anlayışının öncülerinden biri olarak tanınıyor. Gezici sirk kültürünün ve sansasyonel gösterilerin mimarı kabul edilen Barnum, "Halk gösteri ister" anlayışıyla yürütüğü pazarlama stratejileriyle biliniyor.‘Zelenskiy ile anlaşmak Putin'den daha zor’Röportajında Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, öne çıkan diğer değerlendirmelerinde şu hususlara değindi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-iranda-butun-bombalarin-anasi-secenegi-var-1109589504.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, sirk, joe biden
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, sirk, joe biden

Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: ‘Onu gezici sirk kurucusuna benzetiyorum’

07:40 16.10.2026 (güncellendi: 07:50 16.10.2026)
© REUTERS Kylie CooperABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’i “gösteri dünyasının ve gezici sirkin kurucusu” P.T. Barnum'a benzeterek Kiev rejiminin barış istemediğini ve çatışmalar yüzünden ülkeyi harabeye çevirdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, NewsMax kanalına verdiği mülakatta, Ukrayna krizine ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy'in yaklaşımını eleştiren Trump, “Zelenskiy bizim muhatap almamız gereken bir isim değil. Çözüm istediğini söylüyor ancak durum öyle değil. Zelenskiy'nin pek hayranı değilim. Ukrayna'yı yıkıma uğrattılar. Ben onu 'P.T. Barnum' olarak adlandırıyorum” ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de hedef alan Trump, Biden idaresinin Zelenskiy'e "karşılığında hiçbir ödeme talep etmeden" muazzam miktarda silah ve askeri teçhizat sağladığını söyledi.

P.T. Barnum benzetmesinin perde arkası

Trump'ın Zelenskiy’i benzettiği Phineas Taylor (P.T.) Barnum, 19. yüzyılda ABD'de kitle eğlence sektörünün ve agresif halkla ilişkiler (PR) anlayışının öncülerinden biri olarak tanınıyor. Gezici sirk kültürünün ve sansasyonel gösterilerin mimarı kabul edilen Barnum, "Halk gösteri ister" anlayışıyla yürütüğü pazarlama stratejileriyle biliniyor.

‘Zelenskiy ile anlaşmak Putin'den daha zor’

Röportajında Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, öne çıkan diğer değerlendirmelerinde şu hususlara değindi:
Müzakere süreci: Zelenskiy ile uzlaşmaya varmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmaktan daha zor olduğunu belirtti.
Saldırılara tepki: Kiev yönetiminin, ABD'nin tüm uyarılarına rağmen Rus petrol rafinerilerini hedef almasını "skandal" olarak nitelendirdi.
Demokrasi çağrısı: Ukrayna'da en kısa sürede seçimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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