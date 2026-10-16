https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trumptan-zelenskiyye-sert-elestiri-onu-gezici-sirk-kurucusuna-benzetiyorum-1109591126.html

Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: ‘Onu gezici sirk kurucusuna benzetiyorum’

Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiri: ‘Onu gezici sirk kurucusuna benzetiyorum’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’i “gösteri dünyasının ve gezici sirkin kurucusu” P.T. Barnum'a benzeterek Kiev rejiminin barış istemediğini ve... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T07:40+0300

2026-10-16T07:40+0300

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donald trump

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sirk

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ABD Başkanı Donald Trump, NewsMax kanalına verdiği mülakatta, Ukrayna krizine ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Zelenskiy'in yaklaşımını eleştiren Trump, “Zelenskiy bizim muhatap almamız gereken bir isim değil. Çözüm istediğini söylüyor ancak durum öyle değil. Zelenskiy'nin pek hayranı değilim. Ukrayna'yı yıkıma uğrattılar. Ben onu 'P.T. Barnum' olarak adlandırıyorum” ifadelerini kullandı.Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de hedef alan Trump, Biden idaresinin Zelenskiy'e "karşılığında hiçbir ödeme talep etmeden" muazzam miktarda silah ve askeri teçhizat sağladığını söyledi.P.T. Barnum benzetmesinin perde arkasıTrump'ın Zelenskiy’i benzettiği Phineas Taylor (P.T.) Barnum, 19. yüzyılda ABD'de kitle eğlence sektörünün ve agresif halkla ilişkiler (PR) anlayışının öncülerinden biri olarak tanınıyor. Gezici sirk kültürünün ve sansasyonel gösterilerin mimarı kabul edilen Barnum, "Halk gösteri ister" anlayışıyla yürütüğü pazarlama stratejileriyle biliniyor.‘Zelenskiy ile anlaşmak Putin'den daha zor’Röportajında Ukrayna'daki çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, öne çıkan diğer değerlendirmelerinde şu hususlara değindi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-iranda-butun-bombalarin-anasi-secenegi-var-1109589504.html

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, sirk, joe biden