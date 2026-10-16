https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ulusal-guvenlik-danismaninin-esinden-palestine-action-paylasimi-ingiliz-polisi-incelemeye-aldi-1109619535.html

Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın eşinden Palestine Action paylaşımı: İngiliz polisi incelemeye aldı

Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın eşinden Palestine Action paylaşımı: İngiliz polisi incelemeye aldı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de polis, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın eşi Sarah Helm'in, Filistin yanlısı Palestine Action grubuna destek ifade ettiği değerlendirilen sosyal medya paylaşımını incelemeye aldı.

2026-10-16T20:03+0300

2026-10-16T20:03+0300

2026-10-16T20:03+0300

dünya

palestine action

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Gazeteci ve yazar Sarah Helm, İrlandalı romancı Sally Rooney'nin kitaplarının İngiltere'de satışını durdurma kararına ilişkin bir paylaşımı yanıtladı. Rooney, kitaplarından elde ettiği telif gelirlerini Palestine Action'ı desteklemek için kullanmayı planladığını açıklamıştı.Londra Metropolitan Polisi sözcüsü, paylaşımın daha ileri bir polis soruşturmasının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla incelendiğini bildirdi.İngiltere hükümetinden bir sözcü ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu görüşler, hiçbir sıfatla hükümeti temsil etmeyen bir kişiye aittir" dedi.3 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındıFilistin yanlısı eylemleriyle bilinen Palestine Action, geçen yıl 'terörle mücadele' mevzuatı kapsamında yasaklanmıştı. İngiltere'de grubun desteklenmesinin suç teşkil etmesi, yasak kararının ardından ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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