https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ulusal-guvenlik-danismaninin-esinden-palestine-action-paylasimi-ingiliz-polisi-incelemeye-aldi-1109619535.html
Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın eşinden Palestine Action paylaşımı: İngiliz polisi incelemeye aldı
Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın eşinden Palestine Action paylaşımı: İngiliz polisi incelemeye aldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de polis, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın eşi Sarah Helm'in, Filistin yanlısı Palestine Action grubuna destek ifade ettiği değerlendirilen sosyal medya paylaşımını incelemeye aldı.
2026-10-16T20:03+0300
2026-10-16T20:03+0300
2026-10-16T20:03+0300
dünya
palestine action
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Gazeteci ve yazar Sarah Helm, İrlandalı romancı Sally Rooney'nin kitaplarının İngiltere'de satışını durdurma kararına ilişkin bir paylaşımı yanıtladı. Rooney, kitaplarından elde ettiği telif gelirlerini Palestine Action'ı desteklemek için kullanmayı planladığını açıklamıştı.Londra Metropolitan Polisi sözcüsü, paylaşımın daha ileri bir polis soruşturmasının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla incelendiğini bildirdi.İngiltere hükümetinden bir sözcü ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu görüşler, hiçbir sıfatla hükümeti temsil etmeyen bir kişiye aittir" dedi.3 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındıFilistin yanlısı eylemleriyle bilinen Palestine Action, geçen yıl 'terörle mücadele' mevzuatı kapsamında yasaklanmıştı. İngiltere'de grubun desteklenmesinin suç teşkil etmesi, yasak kararının ardından ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/son-dakika-haberleri-amerikali-gazeteci-bati-seriada-israilli-yerlesimcilerin-saldirisinda-yaralandi-beni-tekmelemeye-1109617102.html
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Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın eşinden Palestine Action paylaşımı: İngiliz polisi incelemeye aldı
İngiltere'de polis, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın eşi Sarah Helm'in, ülkede 'terör örgütü' olarak yasaklanan Filistin yanlısı Palestine Action grubuna destek ifade ettiği değerlendirilen sosyal medya paylaşımını incelemeye aldı.
Gazeteci ve yazar Sarah Helm, İrlandalı romancı Sally Rooney'nin kitaplarının İngiltere'de satışını durdurma kararına ilişkin bir paylaşımı yanıtladı. Rooney, kitaplarından elde ettiği telif gelirlerini Palestine Action'ı desteklemek için kullanmayı planladığını açıklamıştı.
Helm, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'i ve Palestine Action'ı destekleyen biz yazarlara Tanrı yardım etsin"
ifadelerini kullandı.
Londra Metropolitan Polisi sözcüsü, paylaşımın daha ileri bir polis soruşturmasının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla incelendiğini bildirdi.
İngiltere hükümetinden bir sözcü ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu görüşler, hiçbir sıfatla hükümeti temsil etmeyen bir kişiye aittir" dedi.
3 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı
Filistin yanlısı eylemleriyle bilinen Palestine Action, geçen yıl 'terörle mücadele' mevzuatı kapsamında yasaklanmıştı. İngiltere'de grubun desteklenmesinin suç teşkil etmesi, yasak kararının ardından ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Grubun dört üyesi, İsrailli savunma şirketi Elbit
tarafından işletilen bir fabrikaya 2024'te düzenlenen baskında 1 milyon sterlinden fazla zarara
yol açmaları nedeniyle haziran ayında hapis cezasına çarptırılmıştı.