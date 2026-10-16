https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ukrayna-ordusundan-sivil-minibuse-iha-saldirisi-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1109621200.html

Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk’tan Krasnodar’a giden bir minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T22:02+0300

2026-10-16T22:02+0300

2026-10-16T22:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

leonid paseçnik

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna

lisiçansk

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna ordusu

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Paseçnik, “Max” platformundan yaptığı açıklamada, Lisiçansk’tan Krasnodar’a seyahat eden bir yolcu minibüsünün Novoaydar-Şçastye kara yolunda insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu, saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.Saldırıda minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiğini kaydeden Paseçnik, ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığı bilgisini paylaştı.

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ukrayna

lisiçansk

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leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, lisiçansk , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu