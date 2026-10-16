https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ukrayna-ordusundan-sivil-minibuse-iha-saldirisi-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1109621200.html
Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk’tan Krasnodar’a giden bir minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T22:02+0300
2026-10-16T22:02+0300
2026-10-16T22:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
leonid paseçnik
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
lisiçansk
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna ordusu
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Paseçnik, “Max” platformundan yaptığı açıklamada, Lisiçansk’tan Krasnodar’a seyahat eden bir yolcu minibüsünün Novoaydar-Şçastye kara yolunda insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu, saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.Saldırıda minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiğini kaydeden Paseçnik, ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığı bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ryazandaki-rafineriye-yonelik-saldiri-4-flamingo-fuzesi-ve-69-iha-dusuruldu-1109566757.html
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leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, lisiçansk , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu
leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, lisiçansk , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu
Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk’tan Krasnodar’a giden bir minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındığını, saldırıda sürücünün hayatını kaybettiğini ve ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığını açıkladı.
Paseçnik, “Max” platformundan yaptığı açıklamada, Lisiçansk’tan Krasnodar’a seyahat eden bir yolcu minibüsünün Novoaydar-Şçastye kara yolunda insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu, saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiğini kaydeden Paseçnik, ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığı bilgisini paylaştı.