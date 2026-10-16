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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ukrayna-ordusundan-sivil-minibuse-iha-saldirisi-1-kisi-oldu-10-kisi-yaralandi-1109621200.html
Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk’tan Krasnodar’a giden bir minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T22:02+0300
2026-10-16T22:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
leonid paseçnik
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
lisiçansk
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna ordusu
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Paseçnik, “Max” platformundan yaptığı açıklamada, Lisiçansk’tan Krasnodar’a seyahat eden bir yolcu minibüsünün Novoaydar-Şçastye kara yolunda insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu, saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.Saldırıda minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiğini kaydeden Paseçnik, ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığı bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ryazandaki-rafineriye-yonelik-saldiri-4-flamingo-fuzesi-ve-69-iha-dusuruldu-1109566757.html
ukrayna
lisiçansk
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leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, lisiçansk , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu
leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, lisiçansk , i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna ordusu

Ukrayna ordusundan sivil minibüse İHA saldırısı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

22:02 16.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Lisiçansk’tan Krasnodar’a giden bir minibüsün Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındığını, saldırıda sürücünün hayatını kaybettiğini ve ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığını açıkladı.
Paseçnik, “Max” platformundan yaptığı açıklamada, Lisiçansk’tan Krasnodar’a seyahat eden bir yolcu minibüsünün Novoaydar-Şçastye kara yolunda insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu, saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiğini kaydeden Paseçnik, ilk belirlemelere göre 10 yolcunun yaralandığı bilgisini paylaştı.
Rus hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
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