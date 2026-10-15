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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ryazandaki-rafineriye-yonelik-saldiri-4-flamingo-fuzesi-ve-69-iha-dusuruldu-1109566757.html
Ryazan'daki rafineriye yönelik saldırı: 4 Flamingo füzesi ve 69 İHA düşürüldü
Ryazan'daki rafineriye yönelik saldırı: 4 Flamingo füzesi ve 69 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında Rus hava savunma birimlerinin 4 adet Flamingo seyir füzesini ve... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T11:48+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ryazan
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
petrol rafinerisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Ryazan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında 4 adet Flamingo füzesi ile 69 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.Daha önce, Kiev rejiminin geçen gece Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisine yönelik kapsamlı bir saldırı girişiminde bulunduğu aktarılmıştı.Bakanlığın açıklamasında, "Uçaksavar füze birlikleri, savaş ve ordu havacılığı ile seyyar ateş grupları tarafından 4 adet 'Flamingo' uzun menzilli seyir füzesi ile 69 uçak tipi İHA önlendi ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fsb-rusyada-teror-eylemi-planlayan-isvec-vatandasi-gozaltina-alindi-1109562461.html
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rusya, ryazan, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), petrol rafinerisi
rusya, ryazan, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), petrol rafinerisi

Ryazan'daki rafineriye yönelik saldırı: 4 Flamingo füzesi ve 69 İHA düşürüldü

11:48 15.10.2026 (güncellendi: 12:03 15.10.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemleri
Rus hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında Rus hava savunma birimlerinin 4 adet Flamingo seyir füzesini ve 69 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Ryazan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında 4 adet Flamingo füzesi ile 69 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.
Daha önce, Kiev rejiminin geçen gece Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisine yönelik kapsamlı bir saldırı girişiminde bulunduğu aktarılmıştı.
Bakanlığın açıklamasında, "Uçaksavar füze birlikleri, savaş ve ordu havacılığı ile seyyar ateş grupları tarafından 4 adet 'Flamingo' uzun menzilli seyir füzesi ile 69 uçak tipi İHA önlendi ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
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