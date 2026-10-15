https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ryazandaki-rafineriye-yonelik-saldiri-4-flamingo-fuzesi-ve-69-iha-dusuruldu-1109566757.html

Ryazan'daki rafineriye yönelik saldırı: 4 Flamingo füzesi ve 69 İHA düşürüldü

Ryazan'daki rafineriye yönelik saldırı: 4 Flamingo füzesi ve 69 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında Rus hava savunma birimlerinin 4 adet Flamingo seyir füzesini ve... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T11:48+0300

2026-10-15T11:48+0300

2026-10-15T12:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ryazan

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

petrol rafinerisi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Ryazan'daki petrol rafinerisine yönelik saldırısı sırasında 4 adet Flamingo füzesi ile 69 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.Daha önce, Kiev rejiminin geçen gece Rusya’nın Ryazan şehrindeki petrol rafinerisine yönelik kapsamlı bir saldırı girişiminde bulunduğu aktarılmıştı.Bakanlığın açıklamasında, "Uçaksavar füze birlikleri, savaş ve ordu havacılığı ile seyyar ateş grupları tarafından 4 adet 'Flamingo' uzun menzilli seyir füzesi ile 69 uçak tipi İHA önlendi ve imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

rusya, ryazan, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), petrol rafinerisi