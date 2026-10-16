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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trumptan-yeni-basin-sozcusu-katie-zachariaya-ben-olsam-gorevde-kalkmayi-yeniden-dusunurdum-1109620443.html
Trump'tan yeni basın sözcüsü Katie Zacharia’ya: Ben olsam görevde kalkmayı yeniden düşünürdüm
Trump'tan yeni basın sözcüsü Katie Zacharia’ya: Ben olsam görevde kalkmayı yeniden düşünürdüm
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, avukat olduğunu söyleyen ancak baro sınavını geçemediği ortaya çıkan, yeni basın sözcüsü Katie Zacharia'dan Beyaz Saray Sözcülüğü... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T20:31+0300
2026-10-16T20:31+0300
dünya
katie zacharia
donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Sözcüsü Katie Zacharia'dan kendisinin baş sözcüsü olarak görevini yeniden değerlendirmesini istediğini söyledi.Trump, yerel saatle cuma sabahı Zacharia'ya, "Açıkçası, senin yerinde olsam yeniden değerlendirirdim" dediğini aktardı.“Açıkçası, hakkında çıkan haberler çirkin” ifadelerini kullanan Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde Zacharia ile konuşacaklarını ve kararı kendisine bırakacağını belirtti. Ancak ABD Başkanı, tartışmaların odağındaki basın sözcüsüne görevinde kalması yönünde özellikle teşvik edici bir tavır sergilemedi.Ne olmuştu?The New York Times'ın 15 Ekim tarihli haberine göre, göreve başlamasının dördüncü gününde Real America's Voice kanalına konuk olan Zacharia, hukuk kariyerine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Zacharia, hakkında çıkan haberler üzerine hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği baro sınavını geçemediğini kabul etti.Trump'ın da kendisini "avukat" olarak nitelendirdiği Zacharia, medya kuruluşlarında daha önce defalarca bu unvanı kullanmıştı. Ancak hukuk uzmanları, ABD'de avukatlık yapabilmek için ilgili eyalette gerekli ruhsata sahip olunması gerektiğine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/beyaz-sarayin-yeni-sozcusu-zachariadan-dil-surcmesi-baskanim-pardon-kocam-1109532755.html
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katie zacharia, donald trump, abd, haberler
katie zacharia, donald trump, abd, haberler

Trump'tan yeni basın sözcüsü Katie Zacharia’ya: Ben olsam görevde kalkmayı yeniden düşünürdüm

20:31 16.10.2026
© REUTERS Annabelle GordonTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© REUTERS Annabelle Gordon
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ABD Başkanı Donald Trump, avukat olduğunu söyleyen ancak baro sınavını geçemediği ortaya çıkan, yeni basın sözcüsü Katie Zacharia'dan Beyaz Saray Sözcülüğü görevini yeniden değerlendirmesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Sözcüsü Katie Zacharia'dan kendisinin baş sözcüsü olarak görevini yeniden değerlendirmesini istediğini söyledi.
Trump, yerel saatle cuma sabahı Zacharia'ya, "Açıkçası, senin yerinde olsam yeniden değerlendirirdim" dediğini aktardı.
“Açıkçası, hakkında çıkan haberler çirkin” ifadelerini kullanan Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde Zacharia ile konuşacaklarını ve kararı kendisine bırakacağını belirtti. Ancak ABD Başkanı, tartışmaların odağındaki basın sözcüsüne görevinde kalması yönünde özellikle teşvik edici bir tavır sergilemedi.
Katie Zacharia
Katie Zacharia - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
Katie Zacharia

Ne olmuştu?

The New York Times'ın 15 Ekim tarihli haberine göre, göreve başlamasının dördüncü gününde Real America's Voice kanalına konuk olan Zacharia, hukuk kariyerine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Zacharia, hakkında çıkan haberler üzerine hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği baro sınavını geçemediğini kabul etti.
Trump'ın da kendisini "avukat" olarak nitelendirdiği Zacharia, medya kuruluşlarında daha önce defalarca bu unvanı kullanmıştı. Ancak hukuk uzmanları, ABD'de avukatlık yapabilmek için ilgili eyalette gerekli ruhsata sahip olunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Katie Zacharia - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'dan dil sürçmesi: 'Başkanım... pardon, kocam'
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