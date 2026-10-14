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Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'dan dil sürçmesi: 'Başkanım... pardon, kocam'
Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'dan dil sürçmesi: 'Başkanım... pardon, kocam'
Sputnik Türkiye
Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın brifinginde dil sürçmesi yaşadı. Eşinden söz ederken önce ‘Başkanım’ diyen Zacharia, ardından kendini ‘kocam’ diye düzeltti.
2026-10-14T13:51+0300
2026-10-14T13:51+0300
2026-10-14T13:57+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia, ilk basın brifinginde yaşadığı dil sürçmesiyle gündeme geldi.İngiliz Daily Mail muhabiri, Zacharia'ya yoğun ve baskı altında çalışmayı gerektiren yeni görevini çocuklarına zaman ayırarak nasıl yürüteceğini sordu. Zacharia, çocuklarıyla akşamları vakit geçirememesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek ailesine verdiği önemin altını çizdi.Dört çocuk annesi Zacharia, film yapımcısı eşi Tyler Zacharia'dan söz ettikten sonra, "Başkanım... pardon, kocam burada" dedi. Trump ile eşini karıştıran yeni sözcü, hatasını fark edince kendini düzeltti.İlk brifingi sosyal medyada gündem olduZacharia'nın dil sürçmesi sosyal medyada da alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, yeni sözcünün ilk basın toplantısındaki performansını eleştirirken bir kullanıcı, "Bu bir şaka olmalı" yorumunu yaptı.Yaklaşık 15 dakika süren ilk basın brifinginde Zacharia yalnızca üç soru aldı. Kkürsüde zaman zaman gergin görünmesi ve konuşurken nefes nefese kalması da sosyal medyada eleştiriler arasında yer aldı. Zacharia’nın ayrıca önceki basın sözcülerinin aksine söylediklerini sürekli önündeki kağıda bakarak okuduğu görüldü.Katie Zacharia kimdir?
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donald trump, katie zacharia, karoline leavitt, truth social, beyaz saray basın sözcülüğü, haberler
donald trump, katie zacharia, karoline leavitt, truth social, beyaz saray basın sözcülüğü, haberler
Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'dan dil sürçmesi: 'Başkanım... pardon, kocam'
13:51 14.10.2026 (güncellendi: 13:57 14.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın brifinginde ailesiyle iş hayatını nasıl dengeleyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken dil sürçmesi yaşadı. Eşinden söz ederken önce ‘Başkanım’ diyen Zacharia, ardından kendini ‘kocam’ diye düzeltti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia, ilk basın brifinginde yaşadığı dil sürçmesiyle gündeme geldi.
İngiliz Daily Mail muhabiri, Zacharia'ya yoğun ve baskı altında çalışmayı gerektiren yeni görevini çocuklarına zaman ayırarak nasıl yürüteceğini sordu. Zacharia, çocuklarıyla akşamları vakit geçirememesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek ailesine verdiği önemin altını çizdi.
Dört çocuk annesi Zacharia, film yapımcısı eşi Tyler Zacharia'dan söz ettikten sonra, "Başkanım... pardon, kocam burada" dedi. Trump ile eşini karıştıran yeni sözcü, hatasını fark edince kendini düzeltti.
İlk brifingi sosyal medyada gündem oldu
Zacharia'nın dil sürçmesi sosyal medyada da alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, yeni sözcünün ilk basın toplantısındaki performansını eleştirirken bir kullanıcı, "Bu bir şaka olmalı" yorumunu yaptı.
Yaklaşık 15 dakika süren ilk basın brifinginde Zacharia yalnızca üç soru aldı. Kkürsüde zaman zaman gergin görünmesi ve konuşurken nefes nefese kalması da sosyal medyada eleştiriler arasında yer aldı. Zacharia’nın ayrıca önceki basın sözcülerinin aksine söylediklerini sürekli önündeki kağıda bakarak okuduğu görüldü.
'Muhafazakar' yorumcu ve avukat olan Zacharia, daha önce dönemin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem yönetiminde kısa süreyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda görev yaptı. Ayrıca Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ı işleten
Trump Media and Technology Group bünyesinde iletişim danışmanı olarak çalıştı.
Trump, Zacharia'nın seçim kampanyalarında deneyim sahibi olduğunu ve kritik eyaletlerdeki seçim çalışmalarına katkıda bulunduğunu belirterek kendisini yeni basın sözcüsü olarak seçtiğini açıklamıştı.
Pepperdine Üniversitesi'nde lisans ve hukuk eğitimi
alan Zacharia, eşi ve dört çocuğuyla birlikte Kaliforniya'dan Washington'a taşınmaya hazırlanıyor.
Zacharia, görevi devralırken Leavitt'in 'yüksek bir standart belirlediğini' söylemiş, Trump yönetiminin çalışmalarını ve sonuçlarını Amerikan halkına aktarmayı sürdüreceğini belirtmişti.