https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/beyaz-sarayin-yeni-sozcusu-zachariadan-dil-surcmesi-baskanim-pardon-kocam-1109532755.html

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'dan dil sürçmesi: 'Başkanım... pardon, kocam'

Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'dan dil sürçmesi: 'Başkanım... pardon, kocam'

Sputnik Türkiye

Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, ilk basın brifinginde dil sürçmesi yaşadı. Eşinden söz ederken önce ‘Başkanım’ diyen Zacharia, ardından kendini ‘kocam’ diye düzeltti.

2026-10-14T13:51+0300

2026-10-14T13:51+0300

2026-10-14T13:57+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia, ilk basın brifinginde yaşadığı dil sürçmesiyle gündeme geldi.İngiliz Daily Mail muhabiri, Zacharia'ya yoğun ve baskı altında çalışmayı gerektiren yeni görevini çocuklarına zaman ayırarak nasıl yürüteceğini sordu. Zacharia, çocuklarıyla akşamları vakit geçirememesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek ailesine verdiği önemin altını çizdi.Dört çocuk annesi Zacharia, film yapımcısı eşi Tyler Zacharia'dan söz ettikten sonra, "Başkanım... pardon, kocam burada" dedi. Trump ile eşini karıştıran yeni sözcü, hatasını fark edince kendini düzeltti.İlk brifingi sosyal medyada gündem olduZacharia'nın dil sürçmesi sosyal medyada da alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, yeni sözcünün ilk basın toplantısındaki performansını eleştirirken bir kullanıcı, "Bu bir şaka olmalı" yorumunu yaptı.Yaklaşık 15 dakika süren ilk basın brifinginde Zacharia yalnızca üç soru aldı. Kkürsüde zaman zaman gergin görünmesi ve konuşurken nefes nefese kalması da sosyal medyada eleştiriler arasında yer aldı. Zacharia’nın ayrıca önceki basın sözcülerinin aksine söylediklerini sürekli önündeki kağıda bakarak okuduğu görüldü.Katie Zacharia kimdir?

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donald trump, katie zacharia, karoline leavitt, truth social, beyaz saray basın sözcülüğü, haberler