https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-putini-miamideki-g20-zirvesinde-gormekten-memnuniyet-duyarim-1109621923.html
Trump: Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyarım
Trump: Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyarım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılıp katılmayacağını bilmediğini ancak... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T22:33+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’i 14-15 Aralık tarihlerinde Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.Putin’in zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Elbette onu görmekten memnuniyet duyarım” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Washington’un Putin’i ABD’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne davet ettiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirterek katılım konusunun değerlendirileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html
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donald trump, abd, vladimir putin, rusya, miami, g20 zirvesi, marco rubio, dmitriy peskov
donald trump, abd, vladimir putin, rusya, miami, g20 zirvesi, marco rubio, dmitriy peskov
Trump: Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyarım
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılıp katılmayacağını bilmediğini ancak kendisini zirvede görmekten memnuniyet duyacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’i 14-15 Aralık tarihlerinde Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.
Putin’in zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Elbette onu görmekten memnuniyet duyarım” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Washington’un Putin’i ABD’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne davet ettiğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirterek katılım konusunun değerlendirileceğini belirtmişti.