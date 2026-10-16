https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trump-putini-miamideki-g20-zirvesinde-gormekten-memnuniyet-duyarim-1109621923.html

Trump: Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyarım

Trump: Putin’i Miami’deki G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyarım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne katılıp katılmayacağını bilmediğini ancak... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T22:33+0300

2026-10-16T22:33+0300

2026-10-16T22:33+0300

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vladimir putin

rusya

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g20 zirvesi

marco rubio

dmitriy peskov

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’i 14-15 Aralık tarihlerinde Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.Putin’in zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, “Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Elbette onu görmekten memnuniyet duyarım” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio daha önce Washington’un Putin’i ABD’de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’ne davet ettiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın davet dolayısıyla teşekkür ettiğini belirterek katılım konusunun değerlendirileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html

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donald trump, abd, vladimir putin, rusya, miami, g20 zirvesi, marco rubio, dmitriy peskov