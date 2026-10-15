https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumptan-latin-amerikadaki-kartellere-yonelik-operasyon-mesaji-henuz-baslamadik-bile-1109586259.html

Trump’tan Latin Amerika’daki kartellere yönelik operasyon mesajı: 'Henüz başlamadık bile'

Trump’tan Latin Amerika’daki kartellere yönelik operasyon mesajı: 'Henüz başlamadık bile'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik saldırıların artırılacağını belirterek Meksika’nın da harekete geçmesi gerektiğini... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T23:17+0300

2026-10-15T23:17+0300

2026-10-15T23:17+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine ait tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını ifade etti.Operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:Birkaç ay önce başlayan operasyonların ilerleyen dönemde daha da sertleşeceğini belirten Trump, “Onlara çok sert vuruyoruz. Ancak ilerledikçe bu mücadele daha da zorlaşacak” ifadelerini kullandı.Uyuşturucu kartellerinin kullandığı güzergâhların tamamını bildiklerini öne süren Trump, kartellerin geri adım atmaları için belirli bir süreleri olduğunu söyledi. Meksika’nın da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Trump, “Meksika’nın bunu yapması gerekiyor ancak dürüst olmak gerekirse, bunu gerçekleştirebilecek kapasitede değiller” şeklinde konuştu.Trump’tan robot ikiz esprisi: 'Evde oturup televizyondan izleyebilirim'Trump, aynı gün yaptığı başka bir açıklamada ise Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde düzenleyeceği mitinglerin temposuna değindi. Konuşmalarının yoğunluğu nedeniyle sesinin bu tempoya yetişememesi durumunda robot bir ikiz kullanabileceğini esprili bir dille dile getirdi.Beyaz Saray’da konuşan Trump, günümüzde geliştirilen robotların kendisine benzeyen bir kopya oluşturmak için kullanılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:Ülke genelindeki mitinglerin Cumhuriyetçi adayların seçilmesine katkı sağladığını savunan Trump, konuşma yapmaktan keyif aldığını ve bu etkinliklerde oluşan atmosferi sevdiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-geri-adim-atti-fort-hood-saldirganinin-idami-canli-yayinlanmayacak-1109580246.html

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