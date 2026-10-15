Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trumptan-latin-amerikadaki-kartellere-yonelik-operasyon-mesaji-henuz-baslamadik-bile-1109586259.html
Trump’tan Latin Amerika’daki kartellere yönelik operasyon mesajı: 'Henüz başlamadık bile'
Trump’tan Latin Amerika’daki kartellere yönelik operasyon mesajı: 'Henüz başlamadık bile'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik saldırıların artırılacağını belirterek Meksika’nın da harekete geçmesi gerektiğini... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T23:17+0300
2026-10-15T23:17+0300
dünya
abd
donald trump
latin amerika
meksika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_96a44f82dfb7564a73acbeee9dad18fe.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine ait tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını ifade etti.Operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:Birkaç ay önce başlayan operasyonların ilerleyen dönemde daha da sertleşeceğini belirten Trump, “Onlara çok sert vuruyoruz. Ancak ilerledikçe bu mücadele daha da zorlaşacak” ifadelerini kullandı.Uyuşturucu kartellerinin kullandığı güzergâhların tamamını bildiklerini öne süren Trump, kartellerin geri adım atmaları için belirli bir süreleri olduğunu söyledi. Meksika’nın da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Trump, “Meksika’nın bunu yapması gerekiyor ancak dürüst olmak gerekirse, bunu gerçekleştirebilecek kapasitede değiller” şeklinde konuştu.Trump’tan robot ikiz esprisi: 'Evde oturup televizyondan izleyebilirim'Trump, aynı gün yaptığı başka bir açıklamada ise Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde düzenleyeceği mitinglerin temposuna değindi. Konuşmalarının yoğunluğu nedeniyle sesinin bu tempoya yetişememesi durumunda robot bir ikiz kullanabileceğini esprili bir dille dile getirdi.Beyaz Saray’da konuşan Trump, günümüzde geliştirilen robotların kendisine benzeyen bir kopya oluşturmak için kullanılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:Ülke genelindeki mitinglerin Cumhuriyetçi adayların seçilmesine katkı sağladığını savunan Trump, konuşma yapmaktan keyif aldığını ve bu etkinliklerde oluşan atmosferi sevdiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/trump-geri-adim-atti-fort-hood-saldirganinin-idami-canli-yayinlanmayacak-1109580246.html
latin amerika
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108449584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9eac4fe2e5d16170b5e365f0be885b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, latin amerika, meksika
abd, donald trump, latin amerika, meksika

Trump’tan Latin Amerika’daki kartellere yönelik operasyon mesajı: 'Henüz başlamadık bile'

23:17 15.10.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine yönelik saldırıların artırılacağını belirterek Meksika’nın da harekete geçmesi gerektiğini savundu. Trump, Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde düzenleyeceği mitinglerin yoğunluğuna ilişkin ise robot bir ikiz kullanabileceğini söyleyerek espri yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine ait tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını ifade etti.
Operasyonların henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Henüz başlamadık bile. Daha tam anlamıyla harekete geçmiş değiliz. Ancak süreç başlıyor ve çalışmamız gerekiyor. Meksika ile birlikte çalışıyoruz”
Birkaç ay önce başlayan operasyonların ilerleyen dönemde daha da sertleşeceğini belirten Trump, “Onlara çok sert vuruyoruz. Ancak ilerledikçe bu mücadele daha da zorlaşacak” ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu kartellerinin kullandığı güzergâhların tamamını bildiklerini öne süren Trump, kartellerin geri adım atmaları için belirli bir süreleri olduğunu söyledi.
Meksika’nın da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunan Trump, “Meksika’nın bunu yapması gerekiyor ancak dürüst olmak gerekirse, bunu gerçekleştirebilecek kapasitede değiller” şeklinde konuştu.

Trump’tan robot ikiz esprisi: 'Evde oturup televizyondan izleyebilirim'

Trump, aynı gün yaptığı başka bir açıklamada ise Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimler öncesinde düzenleyeceği mitinglerin temposuna değindi. Konuşmalarının yoğunluğu nedeniyle sesinin bu tempoya yetişememesi durumunda robot bir ikiz kullanabileceğini esprili bir dille dile getirdi.
Beyaz Saray’da konuşan Trump, günümüzde geliştirilen robotların kendisine benzeyen bir kopya oluşturmak için kullanılabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

Belki de günümüzde yapılan o güzel robotlardan birini alıp tıpkı bana benzetebilirim ve aradaki farkı anlayamazsınız. Gayet iyi yapıyorlar onları. Seçim kampanyasına gönderebilirim. Ben de evde oturup televizyondan izleyebilirim

Ülke genelindeki mitinglerin Cumhuriyetçi adayların seçilmesine katkı sağladığını savunan Trump, konuşma yapmaktan keyif aldığını ve bu etkinliklerde oluşan atmosferi sevdiğini de sözlerine ekledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
DÜNYA
Trump geri adım attı: Fort Hood saldırganının idamı canlı yayınlanmayacak
17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала