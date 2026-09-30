https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/bakan-ciftci-duyurdu-yuz-binlerce-kayitsiz-motokuryeye-karsi-siki-denetim-baslatildi-1109153850.html

Bakan Çiftçi duyurdu: Yüz binlerce kayıtsız motokuryeye karşı sıkı denetim başlatıldı

Bakan Çiftçi duyurdu: Yüz binlerce kayıtsız motokuryeye karşı sıkı denetim başlatıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının ve can kayıplarının azaltılması amacıyla kayıtsız motokuryeler ile hız ihlallerine karşı sıkı denetim... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T11:49+0300

2026-09-30T11:49+0300

2026-09-30T11:49+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

motosiklet

kaza

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında kayıtsız motokuryeler ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecinin başlatıldığını bildirdi.Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarının analiz edildiğini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın takip ettiğini kaydetti.500 bin ile 1 milyon arasında kayıtsız motokurye tahminiSektördeki kayıtsız motokurye sayısına ilişkin tahmini paylaşan Çiftçi, denetimlerin sıkılaştırıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:"Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık."Motosiklet sayısı yüzde 103 arttıGöreve geldikleri günden bu yana trafik verilerini yakından incelediklerini ifade eden Çiftçi, 2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısının yüzde 39, motosiklet sayısının ise yüzde 103 arttığına dikkati çekti.Bakan Çiftçi, trafikteki motosiklet sayısındaki artış ve kazalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:"Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan 1'i motosiklet iken bu oranın 2030'da her 3 araçtan 1'ine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz."26 kurumun katılımıyla eylem planıMotosiklet kazaları ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye alındı.Çiftçi, eylem planının kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu bildirdi.Plan kapsamında 34 performans göstergesinin yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin de hızla hayata geçirildiğini söyledi.Denetimler aralıksız sürecekSürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirildiğini vurgulayan Çiftçi, çalışmaların devam edeceğini belirtti.Çiftçi, konuya ilişkin şu ifadeyi kullandı:"Milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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mustafa çiftçi, motosiklet, kaza