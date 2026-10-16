https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/siirtte-gida-zehirlenmesi-suphesi-19u-ogrenci-22-kisi-hastaneye-kaldirildi-1109621745.html

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T22:20+0300

2026-10-16T22:20+0300

2026-10-16T22:20+0300

türki̇ye

siirt

siirt valiliği

siirt i̇l emniyet müdürlüğü

kurtalan

zehirlenme

toplu zehirlenme

toplu gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109621584_0:124:2048:1276_1920x0_80_0_0_41aadde42613c9324774d8b20a5ca8c0.jpg

Kurtalan ilçesindeki bir okulun kantininde yemek yiyen 19 öğrenci, rahatsızlanmaları üzerine Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, bir işletmede yemek yiyen ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Kantin ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/izmirde-gida-zehirlenmesi-suphesi-80-isci-hastaneye-kaldirildi-1109516371.html

türki̇ye

siirt

kurtalan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, kurtalan , zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi