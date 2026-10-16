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Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kurtalan ilçesindeki bir okulun kantininde yemek yiyen 19 öğrenci, rahatsızlanmaları üzerine Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, bir işletmede yemek yiyen ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Kantin ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/izmirde-gida-zehirlenmesi-suphesi-80-isci-hastaneye-kaldirildi-1109516371.html
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siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, kurtalan , zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi
siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, kurtalan , zehirlenme, toplu zehirlenme, toplu gıda zehirlenmesi

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 19'u öğrenci 22 kişi hastaneye kaldırıldı

22:20 16.10.2026
© AA / Abdurrahman BinaySiirt'in Kurtalan ilçesinde 19'u öğrenci 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 19'u öğrenci 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA / Abdurrahman Binay
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19'u öğrenci olmak üzere 22 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurtalan ilçesindeki bir okulun kantininde yemek yiyen 19 öğrenci, rahatsızlanmaları üzerine Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, bir işletmede yemek yiyen ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Kantin ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi.
İzmir acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 80 işçi hastaneye kaldırıldı
13 Ekim, 23:33
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