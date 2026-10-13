https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/izmirde-gida-zehirlenmesi-suphesi-80-isci-hastaneye-kaldirildi-1109516371.html
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 80 işçi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 80 işçi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasından hizmet alan farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tedavi... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T23:33+0300
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Kemalpaşa'da faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.Aynı firmadan yemek alan farklı iş yerlerinde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80’e ulaştığı belirtildi. İzmir ve Manisa’daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yemek üretimi yapan işletmeden numuneler alındı. İncelenmek üzere laboratuvara gönderilen numunelerin sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sanliurfada-gida-zehirlenmesi-6-kisi-hastanelik-oldu-1106649464.html
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i̇zmir, kemalpaşa, manisa, türkiye, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi nedir, gıda zehirlenmesi belirtileri
i̇zmir, kemalpaşa, manisa, türkiye, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi nedir, gıda zehirlenmesi belirtileri
İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 80 işçi hastaneye kaldırıldı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasından hizmet alan farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kemalpaşa'da faaliyet gösteren bir yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
Aynı firmadan yemek alan farklı iş yerlerinde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80’e ulaştığı belirtildi. İzmir ve Manisa’daki hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yemek üretimi yapan işletmeden numuneler alındı. İncelenmek üzere laboratuvara gönderilen numunelerin sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.