https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bakan-ciftci-istanbul-ve-kocaelide-son-durumu-acikladi-6-kisi-araniyor-1109584734.html
Bakan Çiftçi İstanbul ve Kocaeli'de son durumu açıkladı: 6 kişi aranıyor
Bakan Çiftçi İstanbul ve Kocaeli'de son durumu açıkladı: 6 kişi aranıyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara’da yaptığı açıklamada sağanak yağışların bilançosunu aktararak İstanbul’da 3 can kaybı ve 5 kayıp olduğunu, Kocaeli’den ise 1... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T21:47+0300
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve çevre illerde meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kameraların karşısına geçti. Bakan Çiftçi, İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığını ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmak için aralıksız çalıştığını duyurdu.'3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor'Bakan Çiftçi can kayıplarına ilişkin "Yağışlar neticesinde İstanbulumuzda maalesef 1 vatandaşımız elektrik çarpması, 2 vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu. Sel neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 kayıp ihbarı yapıldığını söyleyen Bakan, "Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir" dedi.Sakarya'da can kaybı yokBakan Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere kenarındaki binayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:'Ayazağa'daki tahliyeler tamamlandı'Bakan Çiftçi, TAMP kapsamında sürecin 7/24 koordine edildiğini belirterek, İstanbul genelinde 3 bin 55 vatandaşın kurtarıldığını ve Ayazağa'daki tahliyelerin tamamlandığını ifade etti. Sahada ülke genelinde bin AFAD gönüllüsü dahil on binlerce personelle teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.Bakan Çiftçi, vatandaşların can güvenliği için dere yatakları ve çukur alanların terk edilmesi, suyla kaplı yollara girilmemesi ve elektrik hatlarından uzak durulması konularında uyarılarda bulunarak, yetkililerin yönlendirmelerine riayet edilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-yeni-uyari-1109574165.html
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mustafa çiftçi, kocaeli, i̇stanbul, sel, sel felaketi
mustafa çiftçi, kocaeli, i̇stanbul, sel, sel felaketi
Bakan Çiftçi İstanbul ve Kocaeli'de son durumu açıkladı: 6 kişi aranıyor
21:47 15.10.2026 (güncellendi: 22:26 15.10.2026)
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara’da yaptığı açıklamada sağanak yağışların bilançosunu aktararak İstanbul’da 3 can kaybı ve 5 kayıp olduğunu, Kocaeli’den ise 1 kayıp ihbarı alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve çevre illerde meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kameraların karşısına geçti.
Bakan Çiftçi, İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 vatandaş için kayıp ihbarı yapıldığını ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmak için aralıksız çalıştığını duyurdu.
'3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor'
Bakan Çiftçi can kayıplarına ilişkin "Yağışlar neticesinde İstanbulumuzda maalesef 1 vatandaşımız elektrik çarpması, 2 vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu.
Sel neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 kayıp ihbarı yapıldığını söyleyen Bakan, "Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir" dedi.
Bakan Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere kenarındaki binayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup, herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır.
'Ayazağa'daki tahliyeler tamamlandı'
Bakan Çiftçi, TAMP kapsamında sürecin 7/24 koordine edildiğini belirterek, İstanbul genelinde 3 bin 55 vatandaşın kurtarıldığını ve Ayazağa'daki tahliyelerin tamamlandığını ifade etti. Sahada ülke genelinde bin AFAD gönüllüsü dahil on binlerce personelle teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.
Bakan Çiftçi, vatandaşların can güvenliği için dere yatakları ve çukur alanların terk edilmesi, suyla kaplı yollara girilmemesi ve elektrik hatlarından uzak durulması konularında uyarılarda bulunarak, yetkililerin yönlendirmelerine riayet edilmesini istedi.