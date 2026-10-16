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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/sancaktepede-kacirildi-kartalda-bulundu-kurtarilinca-kendisi-de-gozaltina-alindi-1109609229.html
Sancaktepe'de kaçırıldı, Kartal'da bulundu: Kurtarılınca kendisi de gözaltına alındı
Sancaktepe'de kaçırıldı, Kartal'da bulundu: Kurtarılınca kendisi de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sancaktepe'de 13 Ekim'de kaçırılan D.M. (21), Kartal'daki konteynerde operasyonla kurtarıldı. Olayda 5 şüpheli yakalandı. D.M'nin, zihinsel engelli A.K'ye (24)... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:40+0300
2026-10-16T14:40+0300
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kaçırılma
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Olay, 13 Ekim'de İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.D.M'nin (21) zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçırma olayında kullanılan aracın plaka bilgilerini tespit ederek takibe aldı.Kartal'daki konteynerde alıkonulduğu belirlendiİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgileri üzerinden yürüttükleri çalışmalar sonucunda D.M'nin Kartal ilçesindeki bir konteynerde alıkonulduğunu belirledi.Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel harekât ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.Operasyonda D.M. kurtarılırken olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.Kaçırılma olayının arkasından 120 bin liralık harcama iddiası çıktıPolis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, D.M. ile zihinsel engelli A.K. (24) arasında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.Araştırmalarda, D.M'nin A.K'nin engel durumundan yararlanarak farklı günlerde kendisi için yaklaşık 120 bin liralık harcama yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.Bu durumu öğrenen A.K'nin akrabalarının D.M'yi kaçırarak alıkoyduğu belirlendi.Böylece kaçırılma olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, D.M. hakkındaki iddialar da incelemeye alındı.Kaçırılan kişi hakkında da adli işlem başlatıldıZihinsel engelli A.K'nin ifadesi, adli destek görevlisi eşliğinde alındı.A.K. ile ilgili ortaya çıkan iddialar üzerine kaçırılan D.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.3 şüpheli ve D.M. adliyeye sevk edildiGözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ile D.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Olayla bağlantılı diğer 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.Bu iki şüpheli hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlem yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cinayetin-itirafi-muge-anlinin-programinda-geldi-sevgilisi-kocasini-oldurdu-gomdukleri-bahcede-1109607029.html
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kartal, kaçırılma
kartal, kaçırılma

Sancaktepe'de kaçırıldı, Kartal'da bulundu: Kurtarılınca kendisi de gözaltına alındı

14:40 16.10.2026
Sancaktepe'de kaçırıldı, Kartal'da bulundu: Kurtarılınca kendisi de gözaltına alındı
Sancaktepe'de kaçırıldı, Kartal'da bulundu: Kurtarılınca kendisi de gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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Sancaktepe'de 13 Ekim'de kaçırılan D.M. (21), Kartal'daki konteynerde operasyonla kurtarıldı. Olayda 5 şüpheli yakalandı. D.M'nin, zihinsel engelli A.K'ye (24) yaklaşık 120 bin liralık harcama yaptırdığı iddiasıyla hakkında da adli işlem başlatıldı.
Olay, 13 Ekim'de İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
D.M'nin (21) zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçırma olayında kullanılan aracın plaka bilgilerini tespit ederek takibe aldı.

Kartal'daki konteynerde alıkonulduğu belirlendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgileri üzerinden yürüttükleri çalışmalar sonucunda D.M'nin Kartal ilçesindeki bir konteynerde alıkonulduğunu belirledi.
Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel harekât ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda D.M. kurtarılırken olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Kaçırılma olayının arkasından 120 bin liralık harcama iddiası çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, D.M. ile zihinsel engelli A.K. (24) arasında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.
Araştırmalarda, D.M'nin A.K'nin engel durumundan yararlanarak farklı günlerde kendisi için yaklaşık 120 bin liralık harcama yaptırdığı bilgisine ulaşıldı.
Bu durumu öğrenen A.K'nin akrabalarının D.M'yi kaçırarak alıkoyduğu belirlendi.
Böylece kaçırılma olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, D.M. hakkındaki iddialar da incelemeye alındı.

Kaçırılan kişi hakkında da adli işlem başlatıldı

Zihinsel engelli A.K'nin ifadesi, adli destek görevlisi eşliğinde alındı.
A.K. ile ilgili ortaya çıkan iddialar üzerine kaçırılan D.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

3 şüpheli ve D.M. adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ile D.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla bağlantılı diğer 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.
Bu iki şüpheli hakkında Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlem yapıldı.
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