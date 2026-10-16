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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cinayetin-itirafi-muge-anlinin-programinda-geldi-sevgilisi-kocasini-oldurdu-gomdukleri-bahcede-1109607029.html
Cinayetin itirafı Müge Anlı'nın programında geldi: Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Cinayetin itirafı Müge Anlı'nın programında geldi: Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Sputnik Türkiye
10 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Çabuk'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Çabuk'un ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurmasıyla yeniden açılan dosyada... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:29+0300
2026-10-16T14:29+0300
türki̇ye
müge anlı
atv
cinayet
müge anlı ile tatlı sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açılan Mehmet Çabuk dosyasında cinayet itirafı geldi. Cezaevindeki olan İbrahim Düzgün, o dönem sevgilisi olan ve sonradan evlendiği İlknur Düzgün'ün eşi olan Çabuk'u başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve cesedini evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçede, cinayetten günler sonra İlknur Düzgün ile İbrahim Düzgün'ün düğünlerini organize ettiği de ortaya çıktı.10 yıldır kayıptıOsmaniye'de 2016 yılında kayıplara karışan Mehmet Çabuk'un kardeşi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programda eski yengesi İlknur Düzgün'den şüphelendiğini dile getirdi. Programa katılan eski eş İlknur Düzgün ise Mehmet Çabuk ile evliliği sürerken İbrahim Düzgün'le tanıştığını ve birlikte olduklarını anlattı. Programda, İlknur Düzgün cinayetin Osmaniye'de işlendiğini belirterek eşi İbrahim Düzgün'ü işaret etti ve 'Konuş bizi kurtar' diye seslendi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayındaki açıklamaları ihbar kabul ederek harekete geçti. "Öldürdüm, evin bahçesine gömdüm"Bugünkü yayında aktarılan bilgilere göre İbrahim Ozan Düzgün, cezaevinde cinayet büro ekipleriyle görüşmek istediğini belirterek itirafta bulundu. Savcılıkta da ifadesini yineleyen Düzgün, Mehmet Çabuk'la 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.ATV'nin haberine göre, yayındaki açıklamalar üzerine verilen gözaltı kararı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uygulandı. İlknur Düzgün stüdyodan, kayınvalidesi Selma Düzgün ise kaldığı otelden alınarak sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İlknur, gözaltına alınırken "Ben bir şey yapmadım" sözlerini tekrarladı. Selma Düzgün de cinayetten haberi olmadığını savundu. Osmaniye'den İstanbul'a gelen cinayet büro ekiplerinin, iki ismi soruşturma işlemleri için Osmaniye'ye götüreceği bildirildi.Bahçeye beton döküp düğün yapmışlarÖnceki yayınlarda telefonla bağlanan bir izleyici, İlknur ile İbrahim'in düğününden önce evin arka tarafında kazı yapıldığını ve beton döküldüğünü ileri sürmüştü. Eve gittiklerinde betonun yeni döküldüğünü fark ettiğini anlatan izleyici, "Emniyet bence oraya bakmalı" sözleriyle bölgenin incelenmesini istemişti.Arama çalışmaları başlatıldı Sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan İbrahim Ozan Düzgün, yer gösterme işlemi için Osmaniye'deki eve getirildi. Düzgün'ün gösterdiği noktada, Cumhuriyet savcısı ve cinayet büro ekiplerinin gözetiminde iş makinesiyle kazı başlatıldı. Mehmet Çabuk'a ait kalıntıların bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarılırken, yayındaki son bağlantı itibarıyla henüz bir bulguya ulaşıldığı açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/muge-anli-bile-sustu-70-yasindaki-kadin-bal-petegim-sozune-inandi-7-milyonluk-evini-kaptirdi-1103688173.html
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müge anlı, atv, cinayet, müge anlı ile tatlı sert
müge anlı, atv, cinayet, müge anlı ile tatlı sert

Cinayetin itirafı Müge Anlı'nın programında geldi: Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar

14:29 16.10.2026
Müge Anlı ile Tatlı Sert sosyal medya
Müge Anlı ile Tatlı Sert sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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10 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Çabuk'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Çabuk'un ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurmasıyla yeniden açılan dosyada, Çabuk'un eşinin o dönemdeki sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açılan Mehmet Çabuk dosyasında cinayet itirafı geldi. Cezaevindeki olan İbrahim Düzgün, o dönem sevgilisi olan ve sonradan evlendiği İlknur Düzgün'ün eşi olan Çabuk'u başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve cesedini evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçede, cinayetten günler sonra İlknur Düzgün ile İbrahim Düzgün'ün düğünlerini organize ettiği de ortaya çıktı.

10 yıldır kayıptı

Osmaniye'de 2016 yılında kayıplara karışan Mehmet Çabuk'un kardeşi Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programda eski yengesi İlknur Düzgün'den şüphelendiğini dile getirdi. Programa katılan eski eş İlknur Düzgün ise Mehmet Çabuk ile evliliği sürerken İbrahim Düzgün'le tanıştığını ve birlikte olduklarını anlattı.
Programda, İlknur Düzgün cinayetin Osmaniye'de işlendiğini belirterek eşi İbrahim Düzgün'ü işaret etti ve 'Konuş bizi kurtar' diye seslendi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayındaki açıklamaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

"Öldürdüm, evin bahçesine gömdüm"

Bugünkü yayında aktarılan bilgilere göre İbrahim Ozan Düzgün, cezaevinde cinayet büro ekipleriyle görüşmek istediğini belirterek itirafta bulundu. Savcılıkta da ifadesini yineleyen Düzgün, Mehmet Çabuk'la 26 Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün aralarında çıkan tartışmada başına sert bir cisimle vurarak onu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü söyledi.
ATV'nin haberine göre, yayındaki açıklamalar üzerine verilen gözaltı kararı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uygulandı. İlknur Düzgün stüdyodan, kayınvalidesi Selma Düzgün ise kaldığı otelden alınarak sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İlknur, gözaltına alınırken "Ben bir şey yapmadım" sözlerini tekrarladı. Selma Düzgün de cinayetten haberi olmadığını savundu. Osmaniye'den İstanbul'a gelen cinayet büro ekiplerinin, iki ismi soruşturma işlemleri için Osmaniye'ye götüreceği bildirildi.

Bahçeye beton döküp düğün yapmışlar

Önceki yayınlarda telefonla bağlanan bir izleyici, İlknur ile İbrahim'in düğününden önce evin arka tarafında kazı yapıldığını ve beton döküldüğünü ileri sürmüştü. Eve gittiklerinde betonun yeni döküldüğünü fark ettiğini anlatan izleyici, "Emniyet bence oraya bakmalı" sözleriyle bölgenin incelenmesini istemişti.

Arama çalışmaları başlatıldı

Sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan İbrahim Ozan Düzgün, yer gösterme işlemi için Osmaniye'deki eve getirildi. Düzgün'ün gösterdiği noktada, Cumhuriyet savcısı ve cinayet büro ekiplerinin gözetiminde iş makinesiyle kazı başlatıldı. Mehmet Çabuk'a ait kalıntıların bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarılırken, yayındaki son bağlantı itibarıyla henüz bir bulguya ulaşıldığı açıklanmadı.
Müge Anlı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
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