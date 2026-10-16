https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/sanatci-alpayin-34-yillik-hayat-arkadasi-ile-resmi-esi-arasinda-mezar-yeri-krizi-yasandi-cenaze-1109601560.html

Sanatçı Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi arasında mezar yeri krizi yaşandı: Cenaze yeri değişti

Sanatçı Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı ile resmi eşi arasında mezar yeri krizi yaşandı: Cenaze yeri değişti

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Alpay'ın ölümünün ardından resmi eşi ile 34 yıllık hayat arkadaşı arasında mezar yeri krizi yaşandı. Bodrum'da toprağa verileceği açıklanan ünlü... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T12:42+0300

2026-10-16T12:42+0300

2026-10-16T12:42+0300

yaşam

alpay

cenaze töreni

mezarlık

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Usta sanatçı Alpay'ın ölümünün ardından cenazesinin Bodrum'da toprağa verileceği açıklanmıştı. Ama usta ismin resmi eşi ve çocukları yeni bir açıklama yaparak cenaze töreninin Ankara'da yapılacağını duyurdu. Alpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner ise, Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda mezar yerinin hazırlandığını belirterek cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi. Bodrum'da toprağa verileceği açıklanmıştı Sabah'ın haberine göre, usta ismin ölümünün ardından yapılan açıklamada, sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, vasiyetinin Bodrum'da defnedilmek olduğunu söylemişti. Resmi eşi Bilge Nazikoğlu ve çocukları ise cenaze töreninin Ankara'da yapılmasına karar verdi. Alpay için 1bugün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek. Öğle namazının ardından sanatçının naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.Vasiyeti var dediAlpay'ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da toprağa verilmek istediğini dile getirdi. Bodrum'un Gündoğan Mezarlığı'nda mezar yerinin hazırlandığını söyleyen Pekiner, cenazenin Ankara'ya götürülmesine tepki gösterdi. Yaşadığı üzüntü nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını da açıkladı.Ailesi tepki gösterdiGizem Pekiner'in açıklamalarının ardından Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikoğlu ile çocukları Zeynep ve Tuluğ Nazikoğlu ortak bir açıklama yayımladı. Aile, sanatçının cenazesi üzerinden tartışma yaratılmasına ve gerçeği yansıtmadığını belirttikleri açıklamalara tepki gösterdi.Paylaşılan açıklamada, böylesine acı bir günde önceliklerinin Alpay'ı hak ettiği şekilde uğurlamak olduğu vurgulandı. Aile üyeleri, sanatçının yaşamı boyunca çok sevdiğini ve sevildiğini belirterek onunla duydukları gururun bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

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alpay, cenaze töreni, mezarlık