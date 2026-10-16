https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusyadan-yurtdisindaki-vatandaslarina-av-uyarisi-teyakkuzda-olun-1109613375.html

Rusya'dan yurtdişindaki vatandaşlarina av uyarısı: ‘Teyakkuzda olun’

Rusya'dan yurtdişindaki vatandaşlarina av uyarısı: ‘Teyakkuzda olun’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı özel servislerinin dünya genelinde Rus vatandaşlarını hedef aldığını belirterek yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlarına... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:49+0300

2026-10-16T15:49+0300

2026-10-16T15:49+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

avrupa birliği

ab

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yurt dışına seyahat eden Rus vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını yineledi.ABD kolluk kuvvetlerinin tutumuna dikkati çeken Zaharova, “Washington yönetiminin dünya genelinde başlattığı Rus avı koşullarında, ABD makamlarının herhangi bir iddia veya suçlamasına maruz kalma riski bulunan vatandaşlarımızın, yurt dışı seyahatlerinde son derece dikkatli ve teyakkuzda olmalarını bir kez daha hatırlatmak durumundayız” ifadelerini kullandı.Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Zaharova, şu değerlendirmede bulundu:Zaharova, Dışişleri Bakanlığı ile Rusya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonlarının, vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve konsolosluk desteğini sağlamaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.Zaharova’nın bugünkü basın brifinginden diğer açıklamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abd-iran-catismasinin-iraka-maliyeti-60-milyar-dolar-1109611099.html

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