https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusyadan-yurtdisindaki-vatandaslarina-av-uyarisi-teyakkuzda-olun-1109613375.html
Rusya'dan yurtdişindaki vatandaşlarina av uyarısı: ‘Teyakkuzda olun’
Rusya'dan yurtdişindaki vatandaşlarina av uyarısı: ‘Teyakkuzda olun’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı özel servislerinin dünya genelinde Rus vatandaşlarını hedef aldığını belirterek yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlarına... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:49+0300
2026-10-16T15:49+0300
2026-10-16T15:49+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yurt dışına seyahat eden Rus vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını yineledi.ABD kolluk kuvvetlerinin tutumuna dikkati çeken Zaharova, “Washington yönetiminin dünya genelinde başlattığı Rus avı koşullarında, ABD makamlarının herhangi bir iddia veya suçlamasına maruz kalma riski bulunan vatandaşlarımızın, yurt dışı seyahatlerinde son derece dikkatli ve teyakkuzda olmalarını bir kez daha hatırlatmak durumundayız” ifadelerini kullandı.Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Zaharova, şu değerlendirmede bulundu:Zaharova, Dışişleri Bakanlığı ile Rusya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonlarının, vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve konsolosluk desteğini sağlamaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.Zaharova’nın bugünkü basın brifinginden diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abd-iran-catismasinin-iraka-maliyeti-60-milyar-dolar-1109611099.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, avrupa birliği, ab
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, avrupa birliği, ab
Rusya'dan yurtdişindaki vatandaşlarina av uyarısı: ‘Teyakkuzda olun’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı özel servislerinin dünya genelinde Rus vatandaşlarını hedef aldığını belirterek yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşlarına olası risklere karşı son derece dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yurt dışına seyahat eden Rus vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarılarını yineledi.
ABD kolluk kuvvetlerinin tutumuna dikkati çeken Zaharova, “Washington yönetiminin dünya genelinde başlattığı Rus avı koşullarında, ABD makamlarının herhangi bir iddia veya suçlamasına maruz kalma riski bulunan vatandaşlarımızın, yurt dışı seyahatlerinde son derece dikkatli ve teyakkuzda olmalarını bir kez daha hatırlatmak durumundayız” ifadelerini kullandı.
Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Zaharova, şu değerlendirmede bulundu:
“Seyahat planlayan tüm vatandaşlarımızın, olası risklerden bağımsız olarak diplomatik temsilciliklerimizin iletişim bilgilerini yanlarında bulundurmalarını önemle tavsiye ediyoruz. İlgili tüm bilgilere resmi internet sitelerimiz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşılabilir.”
Zaharova, Dışişleri Bakanlığı ile Rusya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonlarının, vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve konsolosluk desteğini sağlamaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Zaharova’nın bugünkü basın brifinginden diğer açıklamaları:
AB’nin ayrımcı politikalarına rağmen Rusya, barışçıl niyetlere sahip Avrupalıların ülkeye girişini yasaklamayı planlamıyor.
Bulgaristan karasularında gemi olayına herhangi bir tarafın dahil olduğuna dair hiçbir kanıt yok.
Baltık ülkeleri de Zelenski'nin ‘kıyma makinesi’ oyununa katıldı.
Zelenski’yi seçim yapmaya zorlayan Moskova değil; anayasa ve halk.
AB’nin yeni yaptırım paketi, Brüksel’in zayıflığının bir göstergesi.
AB, Rus Evleri'ni kapatarak Nazilerin yöntemlerine göre hareket ediyor.