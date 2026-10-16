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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abd-iran-catismasinin-iraka-maliyeti-60-milyar-dolar-1109611099.html
ABD-İran çatışmasının Irak’a maliyeti 60 milyar dolar
ABD-İran çatışmasının Irak’a maliyeti 60 milyar dolar
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki askeri çatışmanın Irak'a verdiği zararın 60 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:10+0300
2026-10-16T15:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
irak
abd
ortadoğu
i̇ran
fuad hüseyin
petrol
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ve İran arasındaki askeri eylemler sonucunda ülkenin 60 milyar dolar tutarında devasa bir kayba uğradığını bildirdi.Irak Resmi Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre Hüseyin, “Irak, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle 60 milyar dolar zarara uğradı” açıklamasında bulundu.Mart ayından bu yana Bağdat, devletin ana gelir kaynağı olan petrol ihracatını yüzde 80'den fazla azaltmak zorunda kaldı. Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Basra Körfezi'ndeki Irak tankerlerine düzenlenen saldırılar nedeniyle gerçekleşti.Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail, İran topraklarındaki tesislere saldırılar düzenledi. Tahran buna karşılık olarak İsrail'e ve ABD askeri üslerinin bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerine saldırdı. Haziran ortasında Washington ve Tahran çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı, ancak daha sonra karşılıklı saldırılara yeniden devam ettiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html
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irak, abd, ortadoğu, i̇ran, fuad hüseyin, petrol
irak, abd, ortadoğu, i̇ran, fuad hüseyin, petrol

ABD-İran çatışmasının Irak’a maliyeti 60 milyar dolar

15:10 16.10.2026 (güncellendi: 15:12 16.10.2026)
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALIIrak Basra Zübeyr petrol boru hattı
Irak Basra Zübeyr petrol boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALI
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ABD ile İran arasındaki askeri çatışmanın Irak'a verdiği zararın 60 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ve İran arasındaki askeri eylemler sonucunda ülkenin 60 milyar dolar tutarında devasa bir kayba uğradığını bildirdi.
Irak Resmi Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre Hüseyin, “Irak, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle 60 milyar dolar zarara uğradı” açıklamasında bulundu.
Mart ayından bu yana Bağdat, devletin ana gelir kaynağı olan petrol ihracatını yüzde 80'den fazla azaltmak zorunda kaldı. Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Basra Körfezi'ndeki Irak tankerlerine düzenlenen saldırılar nedeniyle gerçekleşti.
Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail, İran topraklarındaki tesislere saldırılar düzenledi. Tahran buna karşılık olarak İsrail'e ve ABD askeri üslerinin bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerine saldırdı. Haziran ortasında Washington ve Tahran çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı, ancak daha sonra karşılıklı saldırılara yeniden devam ettiler.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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