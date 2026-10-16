https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abd-iran-catismasinin-iraka-maliyeti-60-milyar-dolar-1109611099.html

ABD-İran çatışmasının Irak’a maliyeti 60 milyar dolar

ABD-İran çatışmasının Irak’a maliyeti 60 milyar dolar

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasındaki askeri çatışmanın Irak'a verdiği zararın 60 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:10+0300

2026-10-16T15:10+0300

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

irak

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fuad hüseyin

petrol

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD ve İran arasındaki askeri eylemler sonucunda ülkenin 60 milyar dolar tutarında devasa bir kayba uğradığını bildirdi.Irak Resmi Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre Hüseyin, “Irak, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle 60 milyar dolar zarara uğradı” açıklamasında bulundu.Mart ayından bu yana Bağdat, devletin ana gelir kaynağı olan petrol ihracatını yüzde 80'den fazla azaltmak zorunda kaldı. Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Basra Körfezi'ndeki Irak tankerlerine düzenlenen saldırılar nedeniyle gerçekleşti.Şubat ayının sonunda ABD ve İsrail, İran topraklarındaki tesislere saldırılar düzenledi. Tahran buna karşılık olarak İsrail'e ve ABD askeri üslerinin bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerine saldırdı. Haziran ortasında Washington ve Tahran çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı, ancak daha sonra karşılıklı saldırılara yeniden devam ettiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kremlin-trumpla-hemfikir-zelenskiy-bariscil-cozum-icin-sorumluluk-almaktan-kaciniyor-1109609501.html

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irak, abd, ortadoğu, i̇ran, fuad hüseyin, petrol