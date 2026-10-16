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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1109592551.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan liman altyapı tesislerine ve deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T08:48+0300
2026-10-16T09:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
liman
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı belirtilen hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan liman altyapısı tesislerine ve deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.Açıklamaya göre, Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda Teplodar yerleşiminde bulunan ve Ukrayna ordusunun ikmaline yönelik askeri ve çift kullanımlı yüklerin depolanmasında kullanılan ‘Blum’ lojistik merkezi vuruldu.Bakanlık ayrıca, Odessa Limanı'na askeri nitelikli yük taşıdığı belirtilen "kuru yük gemisi" tipi bir deniz aracının da vurulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/trumptan-zelenskiyye-sert-elestiri-onu-gezici-sirk-kurucusuna-benzetiyorum-1109591126.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, liman, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, liman, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

08:48 16.10.2026 (güncellendi: 09:03 16.10.2026)
© AP Photo / Efrem LukatskyRusya'nın Geran-2 insansız hava aracı
Rusya'nın Geran-2 insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan liman altyapı tesislerine ve deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı belirtilen hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan liman altyapısı tesislerine ve deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamaya göre, Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda Teplodar yerleşiminde bulunan ve Ukrayna ordusunun ikmaline yönelik askeri ve çift kullanımlı yüklerin depolanmasında kullanılan ‘Blum’ lojistik merkezi vuruldu.
Bakanlık ayrıca, Odessa Limanı'na askeri nitelikli yük taşıdığı belirtilen "kuru yük gemisi" tipi bir deniz aracının da vurulduğunu bildirdi.
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