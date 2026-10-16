https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1109592551.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan liman altyapı tesislerine ve deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T08:48+0300

2026-10-16T08:48+0300

2026-10-16T09:03+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı belirtilen hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarına kullanılan liman altyapısı tesislerine ve deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.Açıklamaya göre, Odessa Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda Teplodar yerleşiminde bulunan ve Ukrayna ordusunun ikmaline yönelik askeri ve çift kullanımlı yüklerin depolanmasında kullanılan ‘Blum’ lojistik merkezi vuruldu.Bakanlık ayrıca, Odessa Limanı'na askeri nitelikli yük taşıdığı belirtilen "kuru yük gemisi" tipi bir deniz aracının da vurulduğunu bildirdi.

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