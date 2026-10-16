https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusya-savunma-bakanligi-rovnodaki-lojistik-merkez-ile-odessaya-giden-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1109615985.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rovno’daki lojistik merkez ile Odessa’ya giden kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rovno’daki lojistik merkez ile Odessa’ya giden kuru yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için yüklerin depolanması ve dağıtımında kullanılan Rovno kentindeki “Ekvator” lojistik merkezinin vurulduğunu... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T17:30+0300
2026-10-16T17:30+0300
2026-10-16T17:30+0300
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ukrayna
odessa
askeri malzeme
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rovno kentinde bulunan “Ekvator” adlı lojistik merkezin vurulduğu belirtildi. Söz konusu merkezin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yüklerin depolanması ve dağıtılması amacıyla kullanıldığı belirtildi.Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, askeri malzeme, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, askeri malzeme, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Rovno’daki lojistik merkez ile Odessa’ya giden kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için yüklerin depolanması ve dağıtımında kullanılan Rovno kentindeki “Ekvator” lojistik merkezinin vurulduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken hedef alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rovno kentinde bulunan “Ekvator” adlı lojistik merkezin vurulduğu belirtildi. Söz konusu merkezin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yüklerin depolanması ve dağıtılması amacıyla kullanıldığı belirtildi.
Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin de denizde seyir halindeyken vurulduğu kaydedildi.