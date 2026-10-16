https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-2-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109602494.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da 2 yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da 2 yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri ve lojistik hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiğini, 12 yerleşimin ele geçirildiğini ve... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T12:25+0300
2026-10-16T12:25+0300
2026-10-16T12:56+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 10-16 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan özel askeri harekatın seyrine ilişkin haftalık bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu dönemde bir yoğun ve yedi grup saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre bu saldırılarda, Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan savunma sanayii işletmeleri, lojistik ve telekomünikasyon merkezleri, ulaşım altyapısı tesisleri, İHA üretim ve depolama noktaları, mühimmat ve askeri-teknik malzeme depoları ile Ukrayna silahlı oluşumları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları vuruldu.Bakanlık ayrıca, askeri nitelikli yüklerin kabulünü, depolanmasını ve dağıtımını sağladığı tespit edilen Ukrayna limanlarındaki bazı altyapı tesislerinin devre dışı bırakıldığını kaydetti. Haftalık dönemde, Batılı silah, askeri teçhizat, akaryakıt ve malzeme tedarikinde kullanıldığı belirtilen 15 kuru yük gemisinin vurulduğu bildirildi.Kontrol alanı genişliyorBakanlık, dün Harkov Bölgesi'ndeki Varvarovka ve Nikolayevka yerleşimlerinde kontrol sağlandığını duyurdu. Açıklamada, geçen hafta toplam 12 yerleşimin kurtarıldığı ifade edildi.Ukrayna'nın kayıplarıBakanlığa göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, haftalık dönemde 9055'ten fazla asker ve 77 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rus hava savunma sistemlerinin de 7 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait iki füzeyi, dört Flamingo uzun menzilli seyir füzesini, bir Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 5695 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.Harekatın başından bu yanaBakanlık, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana imha edildiğini öne sürdüğü teçhizatın toplam sayısını şöyle açıkladı:
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rusya, harkov, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, harkov, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da 2 yerleşim daha kontrol altına alındı
12:25 16.10.2026 (güncellendi: 12:56 16.10.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri ve lojistik hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiğini, 12 yerleşimin ele geçirildiğini ve Ukrayna ordusunun 9055'ten fazla asker kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 10-16 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan özel askeri harekatın seyrine ilişkin haftalık bilgilendirmesini yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu dönemde bir yoğun ve yedi grup saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre bu saldırılarda, Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan savunma sanayii işletmeleri, lojistik ve telekomünikasyon merkezleri, ulaşım altyapısı tesisleri, İHA üretim ve depolama noktaları, mühimmat ve askeri-teknik malzeme depoları ile Ukrayna silahlı oluşumları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları vuruldu.
Bakanlık ayrıca, askeri nitelikli yüklerin kabulünü, depolanmasını ve dağıtımını sağladığı tespit edilen Ukrayna limanlarındaki bazı altyapı tesislerinin devre dışı bırakıldığını kaydetti. Haftalık dönemde, Batılı silah, askeri teçhizat, akaryakıt ve malzeme tedarikinde kullanıldığı belirtilen 15 kuru yük gemisinin vurulduğu bildirildi.
Bakanlık, dün Harkov Bölgesi'ndeki Varvarovka ve Nikolayevka yerleşimlerinde kontrol sağlandığını duyurdu. Açıklamada, geçen hafta toplam 12 yerleşimin kurtarıldığı ifade edildi.
Bakanlığa göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, haftalık dönemde 9055'ten fazla asker ve 77 zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Rus hava savunma sistemlerinin de 7 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait iki füzeyi, dört Flamingo uzun menzilli seyir füzesini, bir Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 5695 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
Harekatın başından bu yana
Bakanlık, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana imha edildiğini öne sürdüğü teçhizatın toplam sayısını şöyle açıkladı:
263 bin 235 insansız hava aracı
672 uçaksavar füze sistemi
31 bin 251 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı
1790 çoklu roketatar sistemi
36 bin 738 sahra topu ve havan
74 bin 686 özel askeri otomobil