https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/rus-sporcu-alina-sevcenko-dunya-gures-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1109605149.html

Rus sporcu Alina Şevçenko, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Rus sporcu Alina Şevçenko, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

23 yaş altı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 68 kilo kategorisinde mindere çıkan Alina Şevçenko, sergilediği başarılı performansla... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T14:07+0300

2026-10-16T14:07+0300

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ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rus sporcu Alina Şevçenko, kadınlar 68 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.Şampiyonluk müsabakasında Belaruslu rakibi Kseniya Terenya ile karşılaşan Rus güreşçi, minderden galibiyetle ayrılarak zirvede yer aldı.Bu sıklette üçüncülük basamağını ise Japonya'dan Rai Hoshino ile İtalya'dan Laura Godino paylaştı.Şampiyona son hızıyla devam ediyorLas Vegas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası, 18 Ekim tarihinde tamamlanacak.Dünya Güreş Birliği, geçtiğimiz Mayıs ayında aldığı kararla Rus ve Belaruslu sporcuların tüm yaş kategorilerindeki uluslararası müsabakalara herhangi bir kısıtlama olmaksızın katılmasına onay vermişti.

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