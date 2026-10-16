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Rus sporcu Alina Şevçenko, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Rus sporcu Alina Şevçenko, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
23 yaş altı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 68 kilo kategorisinde mindere çıkan Alina Şevçenko, sergilediği başarılı performansla... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:07+0300
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spor
dünya güreş şampiyonası
güreş
rus sporcular
las vegas
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ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rus sporcu Alina Şevçenko, kadınlar 68 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.Şampiyonluk müsabakasında Belaruslu rakibi Kseniya Terenya ile karşılaşan Rus güreşçi, minderden galibiyetle ayrılarak zirvede yer aldı.Bu sıklette üçüncülük basamağını ise Japonya'dan Rai Hoshino ile İtalya'dan Laura Godino paylaştı.Şampiyona son hızıyla devam ediyorLas Vegas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası, 18 Ekim tarihinde tamamlanacak.Dünya Güreş Birliği, geçtiğimiz Mayıs ayında aldığı kararla Rus ve Belaruslu sporcuların tüm yaş kategorilerindeki uluslararası müsabakalara herhangi bir kısıtlama olmaksızın katılmasına onay vermişti.
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dünya güreş şampiyonası, güreş, rus sporcular, las vegas, abd, rusya
dünya güreş şampiyonası, güreş, rus sporcular, las vegas, abd, rusya

Rus sporcu Alina Şevçenko, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

14:07 16.10.2026 (güncellendi: 14:25 16.10.2026)
alina şevçenko
alina şevçenko - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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23 yaş altı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 68 kilo kategorisinde mindere çıkan Alina Şevçenko, sergilediği başarılı performansla finale yükseldi.
ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rus sporcu Alina Şevçenko, kadınlar 68 kiloda dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluk müsabakasında Belaruslu rakibi Kseniya Terenya ile karşılaşan Rus güreşçi, minderden galibiyetle ayrılarak zirvede yer aldı.

Bu sıklette üçüncülük basamağını ise Japonya'dan Rai Hoshino ile İtalya'dan Laura Godino paylaştı.

Şampiyona son hızıyla devam ediyor

Las Vegas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası, 18 Ekim tarihinde tamamlanacak.

Dünya Güreş Birliği, geçtiğimiz Mayıs ayında aldığı kararla Rus ve Belaruslu sporcuların tüm yaş kategorilerindeki uluslararası müsabakalara herhangi bir kısıtlama olmaksızın katılmasına onay vermişti.
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