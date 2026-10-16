https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/putin-papa-ile-alyoskideki-insani-durumu-gorustu-1109620313.html
Putin, Papa ile Alyoşki’deki insani durumu görüştü
Putin, Papa ile Alyoşki’deki insani durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Papa Leo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yaşayan sivillerin durumu... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T20:22+0300
2026-10-16T20:22+0300
2026-10-16T20:22+0300
dünya
vladimir putin
papa 14. leo
vatikan
herson
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098199750_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_89d668675d3a7f853ed912334422b042.png
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Papa 14. Leo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yaşayan sivillerin durumu ve bölgede yaşanan insani sorunlar ele alındı.Putin, kentteki insani durumdan Kiev rejimini sorumlu tutarak Papa’ya konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.Görüşmede, Vatikan’ın kent halkının güvenliğinin sağlanmasına yönelik koşulların oluşturulması ve hayati öneme sahip malzemelerin bölgeye ulaştırılması konusundaki girişimine destek verildi.Tarafların, söz konusu çalışmalar kapsamında iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-varligi-ukraynanin-cokusune-yol-acti-1109601763.html
herson
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098199750_0:0:632:473_1920x0_80_0_0_ae4dbcfc196030aee6d2e4fb3f4f6bbe.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, papa 14. leo, vatikan, herson, kiev
vladimir putin, papa 14. leo, vatikan, herson, kiev
Putin, Papa ile Alyoşki’deki insani durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Papa Leo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yaşayan sivillerin durumu ele alındı. Taraflar, kent halkının güvenliğinin sağlanması ve hayati önemdeki yardımların ulaştırılması konusunda iş birliği yapma kararı aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Papa 14. Leo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Herson bölgesindeki Alyoşki kentinde yaşayan sivillerin durumu ve bölgede yaşanan insani sorunlar ele alındı.
Putin, kentteki insani durumdan Kiev rejimini sorumlu tutarak Papa’ya konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.
Görüşmede, Vatikan’ın kent halkının güvenliğinin sağlanmasına yönelik koşulların oluşturulması ve hayati öneme sahip malzemelerin bölgeye ulaştırılması konusundaki girişimine destek verildi.
Tarafların, söz konusu çalışmalar kapsamında iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.