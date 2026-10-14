https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/uluslararasi-kripto-dolandiriciligindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-balina-james-istanbulda-1109537575.html

'Balina James' İstanbul'da yakalandı: Uluslararası kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranıyordu

'Balina James' İstanbul'da yakalandı: Uluslararası kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranıyordu

Sputnik Türkiye

Kırmızı bültenle kripto para dolandırıcılığı suçundan aranan 'Balina James' lakaplı milyarder kriptocu yakalandı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T15:33+0300

2026-10-14T15:33+0300

2026-10-14T16:48+0300

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"Kripto para dolandırıcılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 'Balina James' lakaplı milyarder kriptocu İstanbul'da gözaltına alındı. MİT desteğiyle düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ve altın bulundu. Şüpheli ve eşi gözaltına alındı. Kripto para piyasasında 'balina' olarak tanınıyorSabah'ın haberine göre, küresel kripto para piyasalarında 'balina' olarak tanınan ve 1.5 milyar dolarlık fonunu sahte projeler ve manipülatif işlemlerle buharlaştırdığı iddia edilen kriptocunun izi İstanbul'da tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada Beşiktaş'ta bir eve baskın yapıldı. Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S'nin Beşiktaş'ta olduğunu belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler R.J.S. ile eşi A.K. gözaltına alındı.Evden küçük bir servet çıktı Adresteki aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 avro, 50 bin lira, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 1360 mermi, 2 dron, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ardahan-merkezli-rusvet-operasyonu-belediye-baskani-camliyurtun-da-bulundugu-10-supheli-tutuklandi--1109517805.html

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