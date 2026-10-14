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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/uluslararasi-kripto-dolandiriciligindan-kirmizi-bultenle-araniyordu-balina-james-istanbulda-1109537575.html
'Balina James' İstanbul'da yakalandı: Uluslararası kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranıyordu
'Balina James' İstanbul'da yakalandı: Uluslararası kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranıyordu
Sputnik Türkiye
Kırmızı bültenle kripto para dolandırıcılığı suçundan aranan 'Balina James' lakaplı milyarder kriptocu yakalandı. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T15:33+0300
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"Kripto para dolandırıcılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 'Balina James' lakaplı milyarder kriptocu İstanbul'da gözaltına alındı. MİT desteğiyle düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ve altın bulundu. Şüpheli ve eşi gözaltına alındı. Kripto para piyasasında 'balina' olarak tanınıyorSabah'ın haberine göre, küresel kripto para piyasalarında 'balina' olarak tanınan ve 1.5 milyar dolarlık fonunu sahte projeler ve manipülatif işlemlerle buharlaştırdığı iddia edilen kriptocunun izi İstanbul'da tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada Beşiktaş'ta bir eve baskın yapıldı. Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S'nin Beşiktaş'ta olduğunu belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler R.J.S. ile eşi A.K. gözaltına alındı.Evden küçük bir servet çıktı Adresteki aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 avro, 50 bin lira, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 1360 mermi, 2 dron, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/ardahan-merkezli-rusvet-operasyonu-belediye-baskani-camliyurtun-da-bulundugu-10-supheli-tutuklandi--1109517805.html
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mi̇t, kripto, kripto para, kırmızı bülten
mi̇t, kripto, kripto para, kırmızı bülten

'Balina James' İstanbul'da yakalandı: Uluslararası kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranıyordu

15:33 14.10.2026 (güncellendi: 16:48 14.10.2026)
İstanbul operasyon
İstanbul operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
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Kırmızı bültenle kripto para dolandırıcılığı suçundan aranan 'Balina James' lakaplı milyarder kriptocu yakalandı.
"Kripto para dolandırıcılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan ve 'Balina James' lakaplı milyarder kriptocu İstanbul'da gözaltına alındı. MİT desteğiyle düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ve altın bulundu. Şüpheli ve eşi gözaltına alındı.
İstanbul operasyon
İstanbul operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
İstanbul operasyon

Kripto para piyasasında 'balina' olarak tanınıyor

Sabah'ın haberine göre, küresel kripto para piyasalarında 'balina' olarak tanınan ve 1.5 milyar dolarlık fonunu sahte projeler ve manipülatif işlemlerle buharlaştırdığı iddia edilen kriptocunun izi İstanbul'da tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada Beşiktaş'ta bir eve baskın yapıldı.
İstanbul operasyon
İstanbul operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
İstanbul operasyon
Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S'nin Beşiktaş'ta olduğunu belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler R.J.S. ile eşi A.K. gözaltına alındı.
İstanbul operasyon
İstanbul operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
İstanbul operasyon

Evden küçük bir servet çıktı

Adresteki aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 avro, 50 bin lira, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 1360 mermi, 2 dron, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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