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PFDK'den 5 kulübe ağır ceza: Galatasaray ve Beşiktaş da listede
PFDK'den 5 kulübe ağır ceza: Galatasaray ve Beşiktaş da listede
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 7. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle 5 kulübe toplam 2 milyon 375 bin lira... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T08:12+0300
2026-10-16T08:12+0300
trabzonspor
galatasaray
beşiktaş
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlallerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Trabzonspor, Kocaelispor, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e para cezası uygularken, iki futbolcu hakkında da müsabakalardan men kararı verdi.TFF tarafından paylaşılan kararlara göre, en yüksek para cezası 780 bin lirayla Trabzonspor'a verildi. Kocaelispor 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler ise 280'er bin lira para cezasına çarptırıldı.Açıklanan beş kulüp cezasının toplamı 2 milyon 375 bin liraya ulaştı. Kurul ayrıca Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal hakkında men cezaları verdi.PFDK cezaları açıklandı: Hangi kulüp ne kadar ödeyecek?PFDK'nin Süper Lig'in 7. haftasına ilişkin disiplin kararlarında beş kulübe uygulanan para cezaları şöyle sıralandı:Kararlara göre Trabzonspor ve Kocaelispor, diğer üç kulübe kıyasla daha yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Trabzonspor'a verilen 780 bin liralık ceza, açıklanan kulüp cezaları arasında ilk sırada yer aldı.Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler ise eşit miktarda, 280'er bin lira para cezasına çarptırıldı. Paylaşılan haber metninde, kulüplerin hangi disiplin ihlalleri nedeniyle bu cezaları aldığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.PFDK'den iki futbolcuya men cezasıKurulun kararları yalnızca kulüplere verilen para cezalarıyla sınırlı kalmadı. Eyüpspor forması giyen Ahmed Abdullahi, üç resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.Trabzonsporlu Melih Kabasakal hakkında ise bir resmi müsabakadan men kararı verildi. Böylece disiplin kurulunun açıkladığı kararlar kapsamında iki futbolcuya toplam dört maçlık men cezası uygulanmış oldu.Futbolculara verilen cezaların gerekçeleri, aktarılan açıklamanın özetinde belirtilmedi.PFDK kararlarında tribün yasakları ve ek para cezalarıTFF'nin 15 Ekim 2026 tarihli resmî kararları, kulüplere uygulanan para cezalarının yanı sıra belirli tribün bloklarına giriş yasaklarını da içeriyor.Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor taraftarlarından belirli bloklarda bulunan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilerek sonraki ilgili iç saha veya deplasman karşılaşmasına girişlerinin engellenmesine karar verildi.Ayrıca Ahmed Abdullahi'ye 100 bin TL, Melih Kabasakal'a 33 bin 500 TL para cezası uygulandı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan hakkında ise açıklamaları nedeniyle yapılan disiplin sevkinde ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.
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trabzonspor, galatasaray, beşiktaş, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trabzonspor, galatasaray, beşiktaş, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

PFDK'den 5 kulübe ağır ceza: Galatasaray ve Beşiktaş da listede

08:12 16.10.2026
© DHAProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 7. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle 5 kulübe toplam 2 milyon 375 bin lira para cezası verdi. Trabzonspor en yüksek cezayı alırken, Galatasaray ve Beşiktaş da yaptırım uygulanan kulüpler arasında yer aldı. İki futbolcuya ise men cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlallerine ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Trabzonspor, Kocaelispor, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e para cezası uygularken, iki futbolcu hakkında da müsabakalardan men kararı verdi.
TFF tarafından paylaşılan kararlara göre, en yüksek para cezası 780 bin lirayla Trabzonspor'a verildi. Kocaelispor 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler ise 280'er bin lira para cezasına çarptırıldı.
Açıklanan beş kulüp cezasının toplamı 2 milyon 375 bin liraya ulaştı. Kurul ayrıca Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal hakkında men cezaları verdi.

PFDK cezaları açıklandı: Hangi kulüp ne kadar ödeyecek?

PFDK'nin Süper Lig'in 7. haftasına ilişkin disiplin kararlarında beş kulübe uygulanan para cezaları şöyle sıralandı:

Kulüp

Para cezası

Trabzonspor

780.000 TL

Kocaelispor

755.000 TL

Galatasaray

280.000 TL

Beşiktaş

280.000 TL

Amed Sportif Faaliyetler

280.000 TL

Toplam

2.375.000 TL

Kararlara göre Trabzonspor ve Kocaelispor, diğer üç kulübe kıyasla daha yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Trabzonspor'a verilen 780 bin liralık ceza, açıklanan kulüp cezaları arasında ilk sırada yer aldı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler ise eşit miktarda, 280'er bin lira para cezasına çarptırıldı. Paylaşılan haber metninde, kulüplerin hangi disiplin ihlalleri nedeniyle bu cezaları aldığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

PFDK'den iki futbolcuya men cezası

Kurulun kararları yalnızca kulüplere verilen para cezalarıyla sınırlı kalmadı. Eyüpspor forması giyen Ahmed Abdullahi, üç resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.
Trabzonsporlu Melih Kabasakal hakkında ise bir resmi müsabakadan men kararı verildi. Böylece disiplin kurulunun açıkladığı kararlar kapsamında iki futbolcuya toplam dört maçlık men cezası uygulanmış oldu.
Futbolculara verilen cezaların gerekçeleri, aktarılan açıklamanın özetinde belirtilmedi.

PFDK kararlarında tribün yasakları ve ek para cezaları

TFF'nin 15 Ekim 2026 tarihli resmî kararları, kulüplere uygulanan para cezalarının yanı sıra belirli tribün bloklarına giriş yasaklarını da içeriyor.
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor taraftarlarından belirli bloklarda bulunan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilerek sonraki ilgili iç saha veya deplasman karşılaşmasına girişlerinin engellenmesine karar verildi.
Ayrıca Ahmed Abdullahi'ye 100 bin TL, Melih Kabasakal'a 33 bin 500 TL para cezası uygulandı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan hakkında ise açıklamaları nedeniyle yapılan disiplin sevkinde ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.
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