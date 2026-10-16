https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/pezeskiyandan-iran-icin-carpici-itiraf-48-yilin-en-zor-donemi-1109595346.html

Pezeşkiyan'dan İran için çarpıcı itiraf: 48 yılın en zor dönemi

Pezeşkiyan'dan İran için çarpıcı itiraf: 48 yılın en zor dönemi

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin 1979 Devrimi'nden bu yana en ağır baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ekonomik ve sosyal... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T10:44+0300

2026-10-16T10:44+0300

2026-10-16T10:44+0300

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i̇ran

mesud pezeşkiyan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi koşullara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İran'ın 1979 İslam Devrimi'nden bu yana en zorlu dönemini yaşadığını belirten Pezeşkiyan, ülkenin son 48 yılda daha önce bu ölçekte bir baskıyla karşılaşmadığını söyledi.İran'ın resmî haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Pezeşkiyan, Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısına çevrim içi katılarak ülkenin mevcut durumunu değerlendirdi.Pezeşkiyan, İran'ın karşı karşıya bulunduğu zorlukların yalnızca ekonomik alanla sınırlı olmadığını vurgularken, toplumsal dayanışmanın ve ulusal birlikteliğin korunması gerektiği mesajını verdi.Pezeşkiyan: İran 48 yılın en ağır baskısıyla karşı karşıyaKonuşmasının en dikkat çekici bölümünde İran'ın 1979 Devrimi'nden bu yana yaşadığı zorluklara değinen Pezeşkiyan, ülkenin içinde bulunduğu koşulların geçmiş dönemlerden daha ağır olduğunu ifade etti.İran Cumhurbaşkanı, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:"Devrimden bu yana geçen 48 yılda ülke hiçbir zaman bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmamıştı."Pezeşkiyan'ın açıklaması, İran yönetiminin ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve siyasi baskıları nasıl değerlendirdiğini ortaya koyması bakımından önem taşıyor.İran Cumhurbaşkanı'ndan istikrarsızlık uyarısıMesud Pezeşkiyan, konuşmasında İran'a yönelik dış tehditlere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.Pezeşkiyan, İran'ın eski lideri Ali Hamaney ile bazı komutan ve yetkililerin hedef alınmasının, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerin bir parçası olduğunu savundu.İran Cumhurbaşkanı, bu girişimlerin amacına ulaşamadığını belirterek ülkesinde beklenen türde bir istikrarsızlık yaşanmadığını öne sürdü.Pezeşkiyan'a göre İran toplumu, yaşanan gelişmelerin ardından ayrışmak yerine birlik ve beraberliğini güçlendirdi.Ekonomik ve sosyal sorunlar için 1979 Devrimi'ni hatırlattıPezeşkiyan'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise İran'daki ekonomik ve sosyal sorunlar oldu.1979 Devrimi'nin ilk yıllarında toplumun karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde mescitlerin ve mahalle dayanışmasının önemli rol oynadığını hatırlatan Pezeşkiyan, benzer bir toplumsal dayanışma anlayışının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı, geçmişte mahalle sakinlerinin birbirlerinin ekonomik ve sosyal koşullarından haberdar olduğunu belirterek günümüzde de bu yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulundu.Bu değerlendirme, Pezeşkiyan'ın mevcut ekonomik ve sosyal güçlükler karşısında yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun da dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.Pezeşkiyan'dan İran halkına birlik ve dayanışma mesajıİran Cumhurbaşkanı, ülkesinin karşı karşıya olduğu ağır baskılara rağmen toplumsal bütünlüğün korunduğunu savundu.Pezeşkiyan, İran'ın istikrarsızlaştırılmak istendiği yönündeki iddialarını yineleyerek bu girişimlerin toplumda beklenen ayrışmayı yaratmadığını söyledi.Aksine, yaşanan gelişmelerin İran halkı arasındaki birlik ve beraberliği artırdığını ileri sürdü.Pezeşkiyan'ın açıklamaları, İran yönetiminin mevcut ekonomik ve siyasi zorlukları kabul ederken aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye odaklandığını gösteriyor.İran'da ekonomik baskı ve toplumsal dayanışma öne çıkıyorPezeşkiyan'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada iki temel mesaj öne çıktı: İran'ın son 48 yılın en ağır koşullarıyla karşı karşıya olduğu ve bu koşulların toplumsal dayanışmayla aşılabileceği.Cumhurbaşkanının değerlendirmelerinde ekonomik ve sosyal sorunların önemine vurgu yapılmasına karşın, bu sorunların çözümüne yönelik yeni bir ekonomik program veya somut politika takvimi açıklanmadı.Pezeşkiyan'ın sözleri, İran'ın içinde bulunduğu dönemin yönetim tarafından da olağanüstü zorlu olarak tanımlandığını gösterirken, ülkedeki ekonomik ve toplumsal sorunların nasıl ele alınacağı sorusunu gündemde tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kuzey-irlandada-27-yil-milletvekilligi-yapan-parti-lideri-jeffrey-donaldson-18-cocuk-istismari-1109593555.html

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