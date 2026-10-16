https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kuzey-irlandada-27-yil-milletvekilligi-yapan-parti-lideri-jeffrey-donaldson-18-cocuk-istismari-1109593555.html

Kuzey İrlanda'da 27 yıl milletvekilliği yapan parti lideri Jeffrey Donaldson, 18 çocuk istismarı suçundan mahkum edildi

Kuzey İrlanda'da 27 yıl milletvekilliği yapan parti lideri Jeffrey Donaldson, 18 çocuk istismarı suçundan mahkum edildi

Sputnik Türkiye

Kuzey İrlanda'da Demokratik Birlik Partisinin (DUP) eski lideri Jeffrey Donaldson, iki mağdura yönelik çocukluk dönemlerinde işlediği 18 cinsel istismar... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T09:43+0300

2026-10-16T09:43+0300

2026-10-16T09:43+0300

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Kuzey İrlanda'da siyaset dünyasını sarsan çocuk istismarı davasında karar açıklandı. Kraliyet yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) eski lideri Jeffrey Donaldson, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından 15 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. İngiltere Parlamentosunda 27 yıl milletvekilliği yapan Donaldson, 18 ayrı suçtan suçlu bulundu.Newry Kraliyet Mahkemesinde görülen davada, Donaldson'ın 1985 ile 2008 yılları arasında, o dönemde çocuk yaşta olan iki kadın mağdura karşı işlediği suçlar değerlendirildi. Haziran ayında 18 suçun tamamından suçlu bulunan eski siyasetçi hakkındaki ceza kararı, Kuzey İrlanda siyasetinde geniş yankı uyandırdı.2024 yılında gözaltına alınmasının ardından siyasi görevlerinden ayrılan Donaldson'ın eşi Eleanor Donaldson da davada yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılandı. Ancak Eleanor Donaldson, sağlık sorunları nedeniyle ceza duruşmasına katılamadı.Jeffrey Donaldson kimdir? 27 yıl milletvekilliği yaptıJeffrey Donaldson, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'a bağlı kalmasını savunan birlikçi siyasetin önde gelen isimlerinden biriydi. Uzun yıllar İngiltere Parlamentosunda görev yapan Donaldson, Demokratik Birlik Partisinin (DUP) liderliğini de üstlendi.Kuzey İrlanda'nın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalarda etkili bir konumda bulunan Donaldson, 27 yıl boyunca milletvekilliği yaptı. Siyasi kariyeri boyunca Birleşik Krallık ile birlik yanlısı politikaları savundu.Ancak Mart 2024'te çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına alınması, siyasi kariyerinin sona ermesine yol açtı. Donaldson, hakkındaki suçlamaların gündeme gelmesinin ardından parti liderliğinden ve siyasi görevlerinden ayrıldı.Çocuk istismarı davasında 18 ayrı suçtan mahkûmiyetMahkeme dosyasına göre Jeffrey Donaldson, 1985-2008 yılları arasında iki mağdura karşı işlenen toplam 18 cinsel istismar suçundan yargılandı.Suçların işlendiği dönemde mağdurların çocuk yaşta olduğu belirtildi. Donaldson, yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddetti.Ancak mahkeme, haziran ayında görülen duruşmaların ardından eski siyasetçiyi 18 suçlamanın tamamından suçlu buldu. Ceza duruşmasında ise Donaldson hakkında toplam 15 yıl hapis cezası verildi.Karar, uzun yıllar kamu görevinde bulunmuş bir siyasetçinin geçmişte işlediği suçlar nedeniyle mahkûm edilmesi bakımından dikkat çekti.Mahkeme hâkiminden Donaldson'a sert eleştiriDavaya bakan hâkim Paul Ramsey, Jeffrey Donaldson'ın yargılama sürecindeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ramsey, Donaldson'ın işlediği suçlardan dolayı herhangi bir pişmanlık göstermediğini, aksine suçlamaları inkâr etme tutumunu daha da ileri taşıdığını ifade etti.Mahkemenin değerlendirmesinde, suçların uzun bir zaman dilimine yayılması ve mağdurların olayların yaşandığı dönemde çocuk olmaları öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.Donaldson'ın suçlamaları reddetmesine rağmen mahkûm edilmesiyle birlikte davada ceza aşaması da tamamlandı. Bununla birlikte eski siyasetçinin kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.Eleanor Donaldson hakkında mahkeme ne karar verdi?Davada Jeffrey Donaldson'ın eşi Eleanor Donaldson da yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılandı.Mahkemenin Eleanor Donaldson'ın suçlara yardım ettiğine ilişkin bulgulara ulaştığı bildirildi. Ancak Donaldson'ın eşi, sağlık durumu nedeniyle ceza duruşmasına katılamadı.Bu nedenle Eleanor Donaldson hakkında uygulanacak ceza veya diğer adli tedbirlere ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.Jeffrey Donaldson ve eşinin mahkeme kararlarına karşı temyiz yoluna başvurma imkânı bulunuyor.DUP'den eski liderine tepki: Adalet yerini bulduJeffrey Donaldson'ın mahkûmiyetinin ardından eski partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP) yazılı bir açıklama yayımladı.Parti, Donaldson'ın mağdurlara karşı işlediği suçlardan ceza almasını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.Açıklamada, Donaldson'ın işlediği suçlar sert sözlerle kınanırken, mağdurların yaşadığı travmaya dikkat çekildi:"Düşüncelerimiz, bu kötülüğe maruz kalan, mahkemede ifade vererek tekrar travmatize olan masum kurbanlarla birliktedir."DUP, kişilerin siyasi konumları veya kamuoyundaki tanınırlıkları ne olursa olsun eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğini vurguladı.DUP: Hapis cezasının her gününü hak ediyorPartinin açıklamasında, Donaldson'ın uzun yıllar siyasette etkili görevlerde bulunmuş olmasının suçlarının değerlendirilmesinde herhangi bir ayrıcalık sağlamaması gerektiği mesajı verildi.DUP, eski liderinin çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından mahkûm edilmesinin ardından aldığı 15 yıllık hapis cezasını hak ettiğini belirtti.Açıklamada, çocukların korunması ve mağdurların adalete erişiminin önemine vurgu yapıldı.Partinin eski liderine yönelik bu sert tutumu, Donaldson'ın siyasi kariyeri ile hakkında verilen mahkûmiyet kararı arasındaki keskin karşıtlığı da ortaya koydu.Kuzey İrlanda'daki istismar davasında bundan sonra ne olacak?Jeffrey Donaldson hakkında verilen 15 yıllık hapis cezası, davanın önemli bir aşamasını tamamladı. Ancak hukuki süreç tamamen sona ermiş değil.Donaldson ve eşinin temyiz başvurusunda bulunma hakkı bulunurken, Eleanor Donaldson hakkında uygulanacak yaptırımın da netleşmesi bekleniyor.Kuzey İrlanda'da uzun yıllar siyaset yapan ve DUP liderliğine kadar yükselen Donaldson'ın mahkûmiyeti, siyasi makamların kişileri cezai sorumluluktan muaf tutmadığını gösteren dikkat çekici davalardan biri olarak kayıtlara geçti.

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