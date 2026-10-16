https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/asean-ulkeleri-rusya-ile-enerji-isbirligini-gelistirmek-istiyor-1109588303.html
‘ASEAN ülkeleri Rusya ile enerji işbirliğini geliştirmek istiyor’
‘ASEAN ülkeleri Rusya ile enerji işbirliğini geliştirmek istiyor’
Sputnik Türkiye
ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Güneydoğu Asya ülkelerinin Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmek istediğini belirterek, Rusya’nın bölgenin en... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T01:25+0300
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2026-10-16T01:25+0300
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enerji
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamada üye ülkelerin Moskova ile enerji alanındaki işbirliğine ilgi duyduğunu belirtti.Kao, “Birlikte çalışmak çıkarımıza. Enerji, işbirliği yaptığımız alanlardan biri” dedi.Rusya’nın ASEAN ülkelerinin en büyük enerji tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Kao, taraflar arasındaki işbirliğinin 35 yıldır sürdüğünü ve tüm tarafların bu ilişkileri devam ettirmek istediğini ifade etti.Rusya Enerji Haftası, 14-16 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.1967’de kurulan ASEAN; Brunei, Doğu Timor, Vietnam, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Filipinler olmak üzere 11 ülkeden oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/slovakya-rusyadan-enerji-tedarikinin-alternatifi-yok-1109587239.html
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güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya, güneydoğu asya, enerji, rusya enerji haftası, moskova
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), rusya, güneydoğu asya, enerji, rusya enerji haftası, moskova
‘ASEAN ülkeleri Rusya ile enerji işbirliğini geliştirmek istiyor’
ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Güneydoğu Asya ülkelerinin Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmek istediğini belirterek, Rusya’nın bölgenin en büyük enerji tedarikçilerinden biri olduğunu söyledi.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamada üye ülkelerin Moskova ile enerji alanındaki işbirliğine ilgi duyduğunu belirtti.
Kao, “Birlikte çalışmak çıkarımıza. Enerji, işbirliği yaptığımız alanlardan biri” dedi.
Rusya’nın ASEAN ülkelerinin en büyük enerji tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Kao, taraflar arasındaki işbirliğinin 35 yıldır sürdüğünü ve tüm tarafların bu ilişkileri devam ettirmek istediğini ifade etti.
Rusya Enerji Haftası, 14-16 Ekim tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor.
1967’de kurulan ASEAN; Brunei, Doğu Timor, Vietnam, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Filipinler olmak üzere 11 ülkeden oluşuyor.